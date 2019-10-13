رئيس الجمهورية يؤدّي واجبه الانتخابي

Dimanche 13 Octobre 2019
باب نات - أدّى رئيس الجمهورية محمد الناصر واجبه الانتخابي عشية الأحد 13 أكتوبر 2019 بمكتب اقتراع بالمدرسة الاعدادية 02 مارس 1934 بضاحية سيدي بوسعيد. وأكّد رئيس الدولة في تصريح إعلامي بالمناسبة، أنه باستكمال المسار الانتخابي التشريعي والرئاسي اليوم، أصبح لتونس قيادة تشريعية وتنفيذية جديدة مثنيًا على استحسان الملاحظين على المستويين الداخلي و الخارجي لمجمل مراحل العملية الانتخابية.
و عبر رئيس الجمهورية محمد الناصر عن تقديره وشكره لكل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية مؤكدا أن تونس برهنت من جديد على تمسكها بالخيار الديمقراطي.
و قدم رئيس الدولة تهانيه لكل من نال ثقة الشعب مشددا على أن القيادة الجديدة ستواجه تحديات صعبة تستوجب اقرار اصلاحات كبرى واتخاذ قرارات تكون محل توافق بين الأحزاب و المنظمات الوطنية وتضامن بين مختلف فئات المجتمع، داعيا في هذا السياق إلى حوار وطني واسع يهدف إلى توحيد الجهود ووضع خطة تمكّن تونس من تجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة.
و عبر رئيس الجمهورية محمد الناصر عن تقديره وشكره لكل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية مؤكدا أن تونس برهنت من جديد على تمسكها بالخيار الديمقراطي.
و قدم رئيس الدولة تهانيه لكل من نال ثقة الشعب مشددا على أن القيادة الجديدة ستواجه تحديات صعبة تستوجب اقرار اصلاحات كبرى واتخاذ قرارات تكون محل توافق بين الأحزاب و المنظمات الوطنية وتضامن بين مختلف فئات المجتمع، داعيا في هذا السياق إلى حوار وطني واسع يهدف إلى توحيد الجهود ووضع خطة تمكّن تونس من تجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة.
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Par:Faten (Tunisia )
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