الدور الثاني للانتخابات الرئاسية يتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الكوارث الطبيعية

Dimanche 13 Octobre 2019



باب نات

- ينتخب التونسيون اليوم الأحد الموافق ل13 أكتوبر 2019 الرئيس السابع للجمهورية التونسية بعد كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وفؤاد المبزع ومنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي ومحمد الناصر.ويتزامن تاريخ الانتخابات مع اليوم العالمي للوقاية من الكوارث الأمر الذي أثار اهتمام نشطاء الفايسبوك الذين دعوا التونسيين إلى التوجّه لصناديق الاقتراع وعدم التسبب في كارثة حسب تعبيرهم ووجّهوا نداء للناخبين "لا تنتخبوا كارثة".