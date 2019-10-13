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الدور الثاني للانتخابات الرئاسية يتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الكوارث الطبيعية

Dimanche 13 Octobre 2019

Dimanche 13 Octobre 2019
باب نات - ينتخب التونسيون اليوم الأحد الموافق ل13 أكتوبر 2019 الرئيس السابع للجمهورية التونسية بعد كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وفؤاد المبزع ومنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي ومحمد الناصر.

ويتزامن تاريخ الانتخابات مع اليوم العالمي للوقاية من الكوارث الأمر الذي أثار اهتمام نشطاء الفايسبوك الذين دعوا التونسيين إلى التوجّه لصناديق الاقتراع وعدم التسبب في كارثة حسب تعبيرهم ووجّهوا نداء للناخبين "لا تنتخبوا كارثة".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190892

Mandhouj  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 11h 27m |           
إلي يصارع في كحل مريم، ما عندو فين يوصل . أما إلي يصارع في السيستام، عندو
Une chance sur deux !.



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