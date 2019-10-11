الشاهد: يوم الأحد لن اصوت للفساد

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- كتب رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الجمعة التدوينة التالية:"كيما قلتها قبليا الدولة.. يا الفساديا تونس .. يا الفساديوم الأحد لن اصوت للفساد"