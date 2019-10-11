الشاهد: يوم الأحد لن اصوت للفساد

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - كتب رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الجمعة التدوينة التالية:
"كيما قلتها قبل
يا الدولة.. يا الفساد
يا تونس .. يا الفساد
يوم الأحد لن اصوت للفساد"
"كيما قلتها قبل
يا الدولة.. يا الفساد
يا تونس .. يا الفساد
يوم الأحد لن اصوت للفساد"
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