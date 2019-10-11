Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalamna El Hobb  

الشاهد: يوم الأحد لن اصوت للفساد

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - كتب رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الجمعة التدوينة التالية:

"كيما قلتها قبل
يا الدولة.. يا الفساد

يا تونس .. يا الفساد
يوم الأحد لن اصوت للفساد"

  
  
     
  
rtt-3a524241d0e912bcab5e5f5687932a88-2019-10-11 20:35:52






0 de 0 commentaires pour l'article 190840



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 11 أكتوبر 2019 | 12 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:51 15:20 12:13 06:23 04:57
20°
 19° % 72 :الرطــوبة
تونــس 18°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1829°-1830°-2030°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    18522,1

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1423,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570823292|190840 1793|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires