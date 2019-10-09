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هيئة الإنتخابات: إسقاط قائمة حزب الرحمة ببنعروس وإلغاء جزئي لقائمة عيش تونسي

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
أعلن رئيس هيئة الإنتخابات نبيل بفون عن الإلغاء كلي لقائمة حزب الرحمة في دائرة بن عروس وإلغاء جزئي لنتائج قائمة عيش تونسي في دائرة فرنسا 2.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190700

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 21h 45m |           
C'est l'union européenne qui décide ...

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