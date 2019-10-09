Mercredi 09 Octobre 2019
أعلن رئيس هيئة الإنتخابات نبيل بفون عن الإلغاء كلي لقائمة حزب الرحمة في دائرة بن عروس وإلغاء جزئي لنتائج قائمة عيش تونسي في دائرة فرنسا 2.
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: هيئة الإنتخابات: إسقاط قائمة حزب الرحمة ببنعروس وإلغاء جزئي لقائمة عيش تونسي