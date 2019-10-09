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ناجي البغوري معلّقا على اطلاق سراح القروي : الآن في اطار تكافئ الفرص اعطوا قناة لقيس سعيّد

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - تفاعل الاربعاء 9 أكتوبر، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري مع القرار القضائي القاضي بالافراج عن المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي.

وقال البغوري "توا في اطار تكافئ الفرص، اعطوا قناة لقيس سعيّد" وذلك في اشارة إلى أنه لا مجال للحديث عن تكافئ الفرص في الحملة بين قيس سعيّد ونبيل القروي الذي لم تتوقّف قناة نسمة عن الدعاية والاشهار له طيلة فترة ايقافه.


يذكر في هذا السياق أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري سلّطت خطية مالية على قناة نسمة قدرها 320 ألف دينار في ظل اصرار القناة على مخالفة القانون الانتخابي والقيام بالدعاية والاشهار السياسي للنبيل القروي.




  
  
     
  
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Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 18h 18m |           
قصو عليهم البث

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 18h 17m |           
قصو عليهم البث

Daghbaji  ()  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 18h 05m |           
320 الف دينار...الحنفية الإماراتية ما زالت مفتوحة...



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