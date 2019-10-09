إتفاقية بين التلفزة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية لانتاج برنامج ضخم خاص بالمواهب التونسية وإنتاج درامي مشترك

Mercredi 09 Octobre 2019



باب نات

- تم ظهر يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 بمدينة الثقافة توقيع اتفاقية إطارية بين مؤسسة التلفزة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية تحت إشراف كل من الوزير محمد زين العابدين والرئيس المدير العام للتلفزة التونسية محمد الأسعد الداهش بحضور عدد من إطارات المؤسستين.واتفق الطرفان على تنفيذ عدد من المشاريع من بينها إنتاج تلفزيوني ضخم يعنى أساسا بالعناية بالمواهب الشابة التونسية في مختلف القطاعات الثقافية مع مراعاة ضرورة الإبقاء على مقومات الأغنية التونسية من كلمة ولحن وإنتاج وغناء، بالإضافة إلى إنتاج مسلسل درامي مشترك يقع بثه على القناة الوطنية يتم من خلاله إبراز الخصائص الفنية والثقافية لتونس وأعلامها وتصوير عدد من المسرحيات التونسية المتميزة في المهرجانات الوطنية والدولية .كما تسعى هذه الاتفاقية الإطارية إلى تعزيز وضبط أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الترويج وتأمين التغطية الإعلامية التلفزية للتظاهرات الثقافية والفنية والمهرجانات الوطنية التي تنظمها الوزارة أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر.وأكد محمد الأسعد الداهش الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية على أهمية هذه الاتفاقية في دعم التعاون في مجال الثقافة بين مؤسسة التلفزة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية وكذلك في دعم سبل الكشف عن المواهب التونسية في عديد المجالات الثقافية وتطوير عملية الانتاج الدرامي على غرار تجربة " مسرح العائلة" الذي أشرفت على إنتاجه التلفزة التونسية وتم بثه خلال شهر رمضان الفارط إلى جانب عديد الانتاجات الأخرى من مسلسلات و سلسلات إجتماعية وكوميدية و التي ساهمت في إبراز عدد من الوجوه الشابة والمواهب الصاعدة.كما قدم مقترح لإحداث ورشة لكتابة ومراجعة السيناريوهات في مختلف الأنماط الفنية وصياغة صورة لمشهد ثقافي متجدد.وفي نفس السياق، شدد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين على ضرورة تكريس دور المرفق العمومي والمراهنة عليه في التعريف ببرامج وزارة الشؤون الثقافية وآلياتها الوطنية والخصوصية وإبراز إستراتيجيتها التي تهدف إلى نشر ثقافة واعية وبناءة من خلال العمل سويا على إحداث مجموعة من الانتاجات التلفزيونية المشتركة وتنفيذ برامج أخرى ذات طابع ثقافي وفني من شأنها أن تساهم في إثراء المشهد الثقافي الوطني وتعزيز قدراته في الارتقاء بالوعي المجتمعي، مثمّنا مقترح إحداث ورشة للكتابة والسيناريوهات وإعادة الكتابة في مختلف الأنماط الفنية والعمل على تنفيذها وإخراجها وتصويرها.وتم الإتفاق على الشروع الفوري في تنفيذ بنود الإتفاقية وخاصة منها الحصة الخاصة بالمواهب والتي سيشارك فيها شباب من كافة ولايات الجمهورية للمحافظة ومزيد التعريف بالأغنية التونسية بمختلف أصنافها .