عصام الشابي: أشتم رائحة كريهة لطبخة عنوانها التشكيك في نتائج التشريعية وتأجيل الرئاسية

Mercredi 09 Octobre 2019



باب نات

- حذّر الثلاثاء 8 أكتوبر، القيادي بالحزب الجمهوري، عصام الشابي من دعوات الفوضى والفتنة ومساعي التشكيك في نتائج الانتخابات التشريعية.وقال الشابي "اني أشتم رائحة كريهة لطبخة عنوانها التشكيك في النتائج و طلب تاجيل الجولة الثانية من الرئاسية" وعبّر عن رفضه لهذا السيناريو قائلا " تونس لا تحتمل الفوضى و الفتنة ... و ليقم كل منا بدوره وفق الموقع الذي وضعه فيه الناخب".