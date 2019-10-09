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عصام الشابي: أشتم رائحة كريهة لطبخة عنوانها التشكيك في نتائج التشريعية وتأجيل الرئاسية

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - حذّر الثلاثاء 8 أكتوبر، القيادي بالحزب الجمهوري، عصام الشابي من دعوات الفوضى والفتنة ومساعي التشكيك في نتائج الانتخابات التشريعية.
وقال الشابي "اني أشتم رائحة كريهة لطبخة عنوانها التشكيك في النتائج و طلب تاجيل الجولة الثانية من الرئاسية" وعبّر عن رفضه لهذا السيناريو قائلا " تونس لا تحتمل الفوضى و الفتنة ... و ليقم كل منا بدوره وفق الموقع الذي وضعه فيه الناخب".





  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190651

Karimyousef  (France)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 09h 22m |           
Les affamés de pouvoir et les magouilleurs sont prêts à toutes les intrigues pour s'accrocher à leurs privilèges.
l'UGTT craint l'ouverture des dossiers de corruption de ses dirigeants cherche par tous les moyens à remettre en cause les résultats des élections.c'est honteux.on puni le peuple pour avoir mal voté selon ces magouilleurs.

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 09h 00m |           
Si Issam, nous ne sommes pas pressés, nous aurons besoin de la qualité.



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