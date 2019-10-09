عصام الشابي: أشتم رائحة كريهة لطبخة عنوانها التشكيك في نتائج التشريعية وتأجيل الرئاسية

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - حذّر الثلاثاء 8 أكتوبر، القيادي بالحزب الجمهوري، عصام الشابي من دعوات الفوضى والفتنة ومساعي التشكيك في نتائج الانتخابات التشريعية.
وقال الشابي "اني أشتم رائحة كريهة لطبخة عنوانها التشكيك في النتائج و طلب تاجيل الجولة الثانية من الرئاسية" وعبّر عن رفضه لهذا السيناريو قائلا " تونس لا تحتمل الفوضى و الفتنة ... و ليقم كل منا بدوره وفق الموقع الذي وضعه فيه الناخب".
وقال الشابي "اني أشتم رائحة كريهة لطبخة عنوانها التشكيك في النتائج و طلب تاجيل الجولة الثانية من الرئاسية" وعبّر عن رفضه لهذا السيناريو قائلا " تونس لا تحتمل الفوضى و الفتنة ... و ليقم كل منا بدوره وفق الموقع الذي وضعه فيه الناخب".
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