خبر زائف: فيديو تدليس صناديق ومحاضر الانتخابات

Mardi 08 Octobre 2019



باب نات

- راج يوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على أنّه عملية تدليس صناديق ومحاضر انتخابات ولمّحت المحامية وفاء الشلي لهذا الفيديو مساء الثلاثاء على قناة تونسنا ..... الفيديو المتداول /الفيديو الأول/ مقتطع من الفيديو الثاني الذي التقط سنة 2018 في انتخابات بلبنانوكانت هيئة الانتخابات استكملت إحصاء الأصوات والمقاعد للقائمات في كل دائرة انتخابية من الدوائر ال33 كلا على حدة، وتم نشر هذه الإحصاءات على الشاشات الإلكترونية في مركز الاعلام التابع للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، في انتظار الإعلان عنها يوم الأربعاء في ندوة صحفية في حدود الساعة السابعة مساء .