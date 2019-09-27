Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Agoulak Haja  

إيقاف الشاب بشير في مطار جربة

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
تم أمس الخميس إيقاف الشاب بشير في مطار جربة جرجيس، وذلك بعد أن أقدم على الإعتداء على موظف في المطار ( chef d'escale).

ووفق اذاعة موزاييك ، فإن الشاب بشير اكتشف أن طائرته في إتجاه تونس قد غادرت المطار قبل موعدها، ويبدو أنه تم إعلام المسافرين في حين لم يتوصّل المسؤولون إلى طريقة للإتصال به، ليكتشف الأمر في المطار. وحين بادر الموظف بتفسير ما وقع وإعلامه بتوقيت الطائرة اللاحقة، أقدم الشاب بشير على صفعه والإعتداء عليه لفظيا.


ووفق نفس المصدر تم إيقاف الشاب بشير بشكل فوري، ووجهت له تهم الإعتداء على موظف أثناء قيامه بوظيفته، والإعتداء على الأخلاق الحميدة، وما يزال إلى الآن رهن الإيقاف في مدنين.

  
  
     
  
rtt-da79b01abf9689935fe1c38bb39eb1dc-2019-09-27 08:18:21






1 de 1 commentaires pour l'article 189893

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 27 Septembre 2019 à 09h 09m |           
Ces agressions devraient être sévèrement sanctionnée .
Mais, aussi il faudrait éviter cette anarchie inconcevable de tunisair



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 27 سبتمبر 2019 | 28 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:35 12:17 06:11 04:44
25°
 29° % 61 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
29°-2231°-2230°-2230°-2231°-21
  • Avoirs en devises
    17943,2

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14400 DT        1$ =2,85410 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   237,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569574889|189893 13647|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires