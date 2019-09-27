Vendredi 27 Septembre 2019
تم أمس الخميس إيقاف الشاب بشير في مطار جربة جرجيس، وذلك بعد أن أقدم على الإعتداء على موظف في المطار ( chef d'escale).
ووفق اذاعة موزاييك ، فإن الشاب بشير اكتشف أن طائرته في إتجاه تونس قد غادرت المطار قبل موعدها، ويبدو أنه تم إعلام المسافرين في حين لم يتوصّل المسؤولون إلى طريقة للإتصال به، ليكتشف الأمر في المطار. وحين بادر الموظف بتفسير ما وقع وإعلامه بتوقيت الطائرة اللاحقة، أقدم الشاب بشير على صفعه والإعتداء عليه لفظيا.
ووفق نفس المصدر تم إيقاف الشاب بشير بشكل فوري، ووجهت له تهم الإعتداء على موظف أثناء قيامه بوظيفته، والإعتداء على الأخلاق الحميدة، وما يزال إلى الآن رهن الإيقاف في مدنين.
ووفق اذاعة موزاييك ، فإن الشاب بشير اكتشف أن طائرته في إتجاه تونس قد غادرت المطار قبل موعدها، ويبدو أنه تم إعلام المسافرين في حين لم يتوصّل المسؤولون إلى طريقة للإتصال به، ليكتشف الأمر في المطار. وحين بادر الموظف بتفسير ما وقع وإعلامه بتوقيت الطائرة اللاحقة، أقدم الشاب بشير على صفعه والإعتداء عليه لفظيا.
ووفق نفس المصدر تم إيقاف الشاب بشير بشكل فوري، ووجهت له تهم الإعتداء على موظف أثناء قيامه بوظيفته، والإعتداء على الأخلاق الحميدة، وما يزال إلى الآن رهن الإيقاف في مدنين.
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Par:karimyousef (France )
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