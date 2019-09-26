قيس سعيّد: من يتحدث عن تكافئ الفرص أقول له أن الفرص غير متافئة بالنسبة لي فأنا ليس لدي لا قناة ولا أموال

Jeudi 26 Septembre 2019



باب نات

- قال الخميس 26 سبتمبر، الفائز الأول في الدور الأول للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد، إنه اختار أن يتوارى عن الأنظار في وسائل الاعلام حتى لا يقال إنه يستغل الوضع لفائدته في ظل تواصل ايقاف منافسه.وفي حواره على القناة الوطنية خاطب قيس سعيّد الاعلامي شاكر بالشيخ قائلا "إذا كنت تشير إلى تكافئ الفرص أقول لك أن الفرص غير متكافئة بالنسبة لي فأنا ليس لدي قناة ولا أموال ولا شي".تجدر الاشارة إلى أن قناة نسمة الغير متحصلة على رخصة قامت خلال الدور الأول للرئاسية بعديد الخروقات المتعلّقة بالاشهار السياسي للمرشح نبيل القروي وهي لا تزال توظف مختلف برامجه للدعاية لفائدة نبيل القروي.