اثر وفاة الشابة آمال ابراهيم في عقارب ال FTDESيدعو لإعلان حالة طوارئ بيئية وصحية بالجهة

Jeudi 26 Septembre 2019
بلاغ صحفي - توفيت الشابة آمال بن إبراهيم (21 سنة) ابنة مدينة عقارب صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر بالمستشفى الجهوي بصفاقس بسبب لدغة بعوضة سامة. هذا الحادث المأساوي الأليم سبقه حالات وفاة اثر لدغات الافاعي وعشرات الحالات التي تستوجب إقامة بالمستشفى نتيجة لدغات الافاعي والبعوض السام ويعود ذلك أساسا حسب أهالي عقارب ونشطاء المجتمع المدني بالجهة الى حجم التلوث في مدينة عقارب. تحتضن عقارب مصب القنة، وهو ثاني أكبر مصب في تونس، في وسط منطقة طبيعية ولا تتم إدارته بطريقة مرضية تحمي السكان.
واثر التحركات المستمرة لأهالي عقارب بتأطير من حركة “مانيش مصب”، قررت محكمة الناحية بالجهة اغلاق هذا المصب لكن الأطراف المشتكى بها استأنفت الحكم بل ان مناضلات ومناضلي حركة مانيش مصب مهددين بالملاحقات القضائية لتمسكهم بحق اهاليهم الدستوري في بيئة سليمة.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يتقاسم مع عائلة الشابة الفقيد آمال بن ابراهيم حزنها ويتقدم لها ولكل أهالي عقارب باحر التعازي.
يؤكد ان تدهور الوضع البيئي والصحي بجهة عقارب وعدم اهتمام هياكل الدولة بنداءات الأهالي وتحركات المجتمع المدني يقتضي تحميل المسؤوليات ومحاسبة كافة الجهات المتهاونة بصحة وحياة المواطنين وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
يدعو لإعلان حالة طوارئ بيئية وصحية بجهة عقارب ولتطبيق القرار القضائي بإغلاق مصب القنة فورا والتدخل السريع لمعالجة مظاهر التلوث ونتائجه
يدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها وضمان الحق في بيئة سليمة وفقًا للمادة 45 من الدستور.
واثر التحركات المستمرة لأهالي عقارب بتأطير من حركة “مانيش مصب”، قررت محكمة الناحية بالجهة اغلاق هذا المصب لكن الأطراف المشتكى بها استأنفت الحكم بل ان مناضلات ومناضلي حركة مانيش مصب مهددين بالملاحقات القضائية لتمسكهم بحق اهاليهم الدستوري في بيئة سليمة.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يتقاسم مع عائلة الشابة الفقيد آمال بن ابراهيم حزنها ويتقدم لها ولكل أهالي عقارب باحر التعازي.
يؤكد ان تدهور الوضع البيئي والصحي بجهة عقارب وعدم اهتمام هياكل الدولة بنداءات الأهالي وتحركات المجتمع المدني يقتضي تحميل المسؤوليات ومحاسبة كافة الجهات المتهاونة بصحة وحياة المواطنين وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
يدعو لإعلان حالة طوارئ بيئية وصحية بجهة عقارب ولتطبيق القرار القضائي بإغلاق مصب القنة فورا والتدخل السريع لمعالجة مظاهر التلوث ونتائجه
يدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها وضمان الحق في بيئة سليمة وفقًا للمادة 45 من الدستور.
En continu
- Hier 21:05 تونس ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب 2019
- Hier 20:47 تركيا ترفض تصريحات مصرية ضدها
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:39
|18:13
|15:36
|12:18
|06:10
|04:44
|
26°
|26°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|26°-22
|28°-21
|30°-22
|30°-22
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
(199 828) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 902) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 270) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 779) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 234) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 359) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 70 176) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 451) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 430) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 257) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 326) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 744) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 737) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 572) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 071) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 043) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 828) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 058) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 48 959) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 241) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:karimyousef (France )
Sur: هياكل مهنية قضائية تطالب بمحاسبة كل من اعتدى على قاض وتعتبر أن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الفارط ''يرتقي إلى مستوى الجريمة''