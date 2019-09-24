القبض على شقيقين نفذا عدة براكاجات في حي هلال

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - اوقف اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية 17 بالسيجومي أثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية الدقيقة شقيقان نفذا سلسلة من البراكاجات تحت التهديد بأسلحة بيضاء لعدة مواطنين وافتكاك اموالهم وهواتفهم الجوالة ...
وقد كان من بين ضحاياهما عون امن اعترضا سبيله مؤخرا بجهة حي هلال وحاولا سلبه ولما تصدى لهما انهالا عليه بأسلحة بيضاء مسددين له عدة طعنات ثم سلباه وتحصنا بالفرار في حين تم نقل عون الامن الى المستشفى أين خصع لعملية جراحية ووصفت حالته بالخطرة ..
وبالتحري مع المتهمين اعترفا بما نسب اليهما وقد تم الاحتفاظ بهما ومواصلة الابحاث معهما في انتظار عرضهما على بقية المتضررين...
وقد كان من بين ضحاياهما عون امن اعترضا سبيله مؤخرا بجهة حي هلال وحاولا سلبه ولما تصدى لهما انهالا عليه بأسلحة بيضاء مسددين له عدة طعنات ثم سلباه وتحصنا بالفرار في حين تم نقل عون الامن الى المستشفى أين خصع لعملية جراحية ووصفت حالته بالخطرة ..
وبالتحري مع المتهمين اعترفا بما نسب اليهما وقد تم الاحتفاظ بهما ومواصلة الابحاث معهما في انتظار عرضهما على بقية المتضررين...
En continu
- 13:13 ولد عواطف يغني لقيس سعيد
- Hier 21:41 سباق النّطف...
- Hier 21:21 قدم: ميسي أفضل لاعب في العالم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:42
|18:16
|15:38
|12:18
|06:08
|04:42
|
28°
|27°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-22
|31°-21
|27°-21
|27°-21
|28°-20
Follow @babnet_Tunisie
(199 426) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 692) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 132) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 304) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 129) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 072) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 67 497) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 330) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 309) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 643) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 187) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 179) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 625) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 544) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 521) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 949) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 811) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 757) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 891) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 188) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:Matouchi (Tunisia )
Sur: لطفي العبدلي: قيس سعيد راجل نظيف دقدقهم بحملة لا تساوي الفين فرنك