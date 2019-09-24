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القبض على شقيقين نفذا عدة براكاجات في حي هلال

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - اوقف اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية 17 بالسيجومي أثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية الدقيقة شقيقان نفذا سلسلة من البراكاجات تحت التهديد بأسلحة بيضاء لعدة مواطنين وافتكاك اموالهم وهواتفهم الجوالة ...

وقد كان من بين ضحاياهما عون امن اعترضا سبيله مؤخرا بجهة حي هلال وحاولا سلبه ولما تصدى لهما انهالا عليه بأسلحة بيضاء مسددين له عدة طعنات ثم سلباه وتحصنا بالفرار في حين تم نقل عون الامن الى المستشفى أين خصع لعملية جراحية ووصفت حالته بالخطرة ..


وبالتحري مع المتهمين اعترفا بما نسب اليهما وقد تم الاحتفاظ بهما ومواصلة الابحاث معهما في انتظار عرضهما على بقية المتضررين...

  
  
     
  
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