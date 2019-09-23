سيف الدين مخلوف: فرحان لاني تحصلت مرتبة أفضل من أصحاب الفكر النمطي

Lundi 23 Septembre 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر أمواج "راديو ماد" انه فرح كثيرا لانه تحصل على رتبة في الدور الاول للانتخابات الرئاسية على مراتب أفضل من أصحاب الفكر النمطي.وأضاف سيف الدين مخلوف في اشارة الى المرشحين من التيار اليساري ومرشحي المنظومة "تحصلت على 4.5 بالمئة من الأصوات افضل من مرشحين ادخولنا في صراعات إيديولوجية مرارا وفي النهاية لم يتحصلوا سوى على الصفر فاصل.وتابع سيف الدين مخلوف " نتائج الانتخابات الرئاسية رسالة ودرس حقيقي لاحزاب النمط الذين تسببوا في ضرب روح الثورة ومطالبها المشروعة.