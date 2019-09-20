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عياض بن عاشور: أنا فخور بتلميذي قيس سعيد، وأمل فوزه لأنّه الأقدر على تجميع التونسيين

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - تحدث أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور عن قيس سعيّد المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بن عاشور الذي قدم منذ أيام قراءة حول وضعية نبيل القروي واعتبر انه سابقة لم تحدث في التاريخ وانها مأزق حقيقي سياسي وقانوني ، اكد ان قيس سعيّد كان من بين طلبته مبرزا في هذا الصدد “رغم أنه لم يكن اختياري في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية… إلا أني فخور به وبنفسي”.

ويضيف الأستاذ بن عاشور في حوار لصحيفة “La Croix” الفرنسية أنه يعرف قيس سعيّد الذي كان أحد طلبته مؤكدا انه كان محافظا متشددا إلا أنه لم يكن إسلاميا ولم يكن يولي لقناعاته الشخصية أولوية قصوى. واعتبر ان قيس سعيّد مؤهل اكثر للتجميع من منافسه نبيل القروي وان هذا ما يأمله ( فوز سعيد) .
وتابع أستاذ القانون الدستوري أن سعيّد يتميّز بنظافة اليد وأنه لا يمكن مهاجمته في هذا الشأن ليختم بأن لديه املا ـ مع قيس سعيّد ـ في تجدّد المشهد السياسي في تونس.

واعتبر أن تونس ـ في صورة انتخاب قيس سعيّد ـ سيكون لها رئيس لا يمكن مهاجمته على أي صعيد .. وان هناك امكانية لاستحالة تشكيل اغلبية برلمانية وبالتالي سيكون الائتلاف غير مستقر .. وعلى قيس سعيّد آنذاك التعامل الجيد مع هذا الواقع، وذلك ليس بالامر الهين.. لكنه يمكّنه من لعب دور تحكيمي”.

  
  
     
  
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