Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - توفي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالسعودية وفق ما أكده لشمس أف أم صهره سليم شيبوب ..
وأُدخل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات في السعودية حيث قضى 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.
إنا لله وإنا إليه راجعون،رحم الله جميع المسلمين
وولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.
وعين زين العابدين رئيسا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة، وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.
منير بن صالحة " بن علي سيدفن في مكة
وقال منير بن صالحة محامي الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان موكله سيدفن في مكة مثلما اوصى بذلك من قبل.
وأُدخل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات في السعودية حيث قضى 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.
وولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.
وعين زين العابدين رئيسا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة، وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.
منير بن صالحة " بن علي سيدفن في مكة
وقال منير بن صالحة محامي الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان موكله سيدفن في مكة مثلما اوصى بذلك من قبل.
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Par:raisonnable (United Kingdom )
Sur: منير بن صالحة: بن علي أوصى بدفنه في مكة