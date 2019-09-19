Radio Babnet Tunisie On Air: Makawi - Ya Msaharni  

منير بن صالحة: بن علي أوصى بدفنه في مكة

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - توفي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالسعودية وفق ما أكده لشمس أف أم صهره سليم شيبوب ..
وأُدخل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات في السعودية حيث قضى 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.
إنا لله وإنا إليه راجعون،رحم الله جميع المسلمين



وولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.

وعين زين العابدين رئيسا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة، وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

منير بن صالحة " بن علي سيدفن في مكة
وقال منير بن صالحة محامي الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان موكله سيدفن في مكة مثلما اوصى بذلك من قبل.


  
  
     
  
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13 de 13 commentaires pour l'article 189420

Raisonnable  (United Kingdom)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 17h 03m |           
ر حم الله جميع موتى المسلمين. افضى الى مولاه،
تعازينا الحارة لساكن المرناقية في وفاة بوه الحنين بعد وفاة جده الحنين. اللهم ارحم موتانا

Karimyousef  (France)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 17h 03m |           
الله يرحمه و كل التعازي الى كل الاهل و الاقارب

Zikas  ()  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 16h 54m |           
ومن نَزلتْ بسـاحته المنـايـا *** فـلا أرضٌ تـقيه ولا سمـاء
وأرْض الله واسـعة ولـَــكنْ *** إذا نزل القضاء ضاق الفضاء

رحم الله زين العابدين بن علي وغفر له وأرضاه بعد كرم وسماحة وطيبة قلب الشّعب التُّونسيِّ الأبِيِّ

Après tout, المُسَـــامِح يعيش أبد الدّهر كريـــم عند الله سُبحَـــانَهُ وتَعَـــــــــــــــــــالَى

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 16h 28m |           
لو أوصى بإعادة عشرات الآلاف من المليارات التي نهبها لخفّف عن الشعب التونسي بعض المعاناة ولدفع ملايين التونسيين بالدعوة له بالرحمة. ولكن زايد. إلّي برجه بالمرمّة يموت في سطل بغلي.

Ahmedmabrouk  (Romania)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 16h 16m |           
انا لله وانا اليه راجعون، الله يسامحو و يغفر لكل ال المسلمين، توه زايد النقمه، أمره بيد الخالق، الله يصبر اهلو

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 15h 50m |           
إنا لله وإنا إليه راجعون، أفضى إلى ما قدم ولا نقول غير ذلك

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 15h 49m |           
الطاغية المخلوع عاش خائنا ومات غريبا

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 15h 48m |           
الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون

كل نفس ذائقة الموت

Potentialside  ()  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 15h 47m |           
الله يرحمو .يغفرلو و يسامحو .

Bazdig  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 15h 44m |           
عليه من الله ما يستحق.

Devil  (France)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 15h 43m |           
إن لله وإن إليه راجعون

الله يغفرلو

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 15h 38m |           
Allah Yarhmou

Biladi2012  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 15h 36m |           
عاش ملكا ذو جاه ومات منفيا وحيدا في بلد غريب، تخلى عنه أهله وأصدقائه، ليكن عبرة لمن يعتبر،
إنا لله وإنا إليه راجعون،رحم الله جميع المسلمين.



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