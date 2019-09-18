صفاقس: رضا الجوادي يتّهم السلطات الأمنية باختطاف صهره

Mercredi 18 Septembre 2019



باب نات

- نشر مساء الاربعاء 18 سبتمبر، الشيخ رضا الجوادي المترشّح للانتخابات التشريعية في قائمة ائتلاف الكرامة بدائرة صفاقس 1 تدوينة أعلن فيها ايقاف زوج ابنته.وووصف الجوادي ايقاف صهره بعملية الاختطاف مشيرا إلى أنه تم مداهمة المنزل الذي كانت تتواجد فيه ابنته وتم افتكاك حاسوبها الشخصي.وتساءلت الصفحة الرسمية للجوادي بالقول "هل هذه رسالة إلى الشيخ ليسحب ترشحه من الانتخابات التشريعية؟ وهل هناك تعليمات بإفساد العرس الانتخابي؟".