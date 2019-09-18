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محمد بن سالم: قيس سعيد يساري متطرّف برنامجه يتضمّن هديّة للفاسدين آما الهم فيه ما تختار

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قال الثلاثاء 18 سبتمبر، القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم إن الفائز الأول في الدور الأول للانتخابات الرئاسية قيس سعيد لا يمكن أن يكون العصفور النادر للنهضة.

وصرّح خلال استضافته على أمواج إذاعة الديوان أف أم بأن قيس سعيّد يساري المنشأ بل يساري متطرّف حسب وصفه وبعض مسانديه انشقوا على الوطد في اتجاه أكثر تطرفا من الوطد.


واستدرك بن سالم قائلا "لكن الهم فيه ما تختار فالنهضة لا يمكن أن تطبع مع الفاسدين الّي كان بن علي بوهم الحنين" وذلك في اشارة إلى المرشح نبيل القروي ملمّحا أنه لا خيار للنهضة سوى مساندة سعيّد.

وفي سياق متصل انتقد محمد بن سالم البرنامج الانتخابي لقيس سعيد في علاقة بالنظام الانتخابي ليكون في البرلمان مرشّح عن كل معتمدية واعتبر بن سالم أن هذه النقطة تعتبر هديّة للفاسدين مشيرا أنه من السهل على رجال الأعمال الفاسدين شراء الأصوات للوصول إلى البرلمان داعيا قيس سعيّد إلى مراجعة برنامجه.

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