وزير الدفاع السعودي يشيد بأداء القوات المسلحة في التصدي للهجمات الإيرانية

أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن فخره بأداء منظومات الدفاع الجوي والقوات المسلحة في التصدي لما وصفه بـ“الاعتداءات الإيرانية غير المبررة”، مؤكداً كفاءة القوات في حماية أمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقال الوزير، في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، إن القوات المسلحة بجميع أفرعها أظهرت مستوى عالياً من الجاهزية والاحترافية في تنفيذ مهامها الدفاعية، مشيداً بقدرتها على حماية المنشآت الحيوية والمقدرات الوطنية.


وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن منظوماتها الدفاعية تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.


وأعلنت الوزارة إسقاط مسيّرة في المنطقة الشرقية، ما يرفع عدد المسيّرات التي تم اعتراضها خلال يوم واحد إلى 31 مسيّرة في منطقتي الرياض والشرقية، ضمن عمليات تهدف إلى تعزيز الأمن الجوي والتصدي للتهديدات.
الاثنين 16 مارس 2026 | 26 رمضان 1447
