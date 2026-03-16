وزير الدفاع السعودي يشيد بأداء القوات المسلحة في التصدي للهجمات الإيرانية

نفخر بأداء أبطال قواتنا المسلحة بكافة أفرعها، وبكفاءتهم العالية في أداء مهامهم لحماية الوطن وصون أمن مواطنيه والمقيمين على أراضيه، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، بالتصدي للعدوان الإيراني غير المبرر. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 15, 2026

أعرب وزير الدفاع السعودي الأميرعن فخره بأداء منظومات الدفاع الجوي والقوات المسلحة في التصدي لما وصفه بـ“الاعتداءات الإيرانية غير المبررة”، مؤكداً كفاءة القوات في حماية أمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.وقال الوزير، في تدوينة نشرها عبر منصة، إن القوات المسلحة بجميع أفرعها أظهرت مستوى عالياً من الجاهزية والاحترافية في تنفيذ مهامها الدفاعية، مشيداً بقدرتها على حماية المنشآت الحيوية والمقدرات الوطنية.وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن منظوماتها الدفاعية تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.وأعلنت الوزارة إسقاط مسيّرة في المنطقة الشرقية، ما يرفع عدد المسيّرات التي تم اعتراضها خلال يوم واحد إلىفي منطقتي، ضمن عمليات تهدف إلى تعزيز الأمن الجوي والتصدي للتهديدات.