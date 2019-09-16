Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Aseleh El Awetar  

بلاغ مروري بمناسبة العودة المدرسية والجامعية

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - بمناسبة إنطلاق السنة الدراسية والجامعية 2019/2020 يوم الثلاثاء 17سبتمبر 2019، وإعتبارا للكثافة التي يمكن أن تشهدها حركة المرور بعديد الطرقات والمحاور الكبرى.

تدعو إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى الإلتزام بتطبيق القانون وإحترام مبادئ السلامة المرورية وخاصة منها:


عدم الإفراط في السرعة.

الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

تجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السّياقة.

ضرورة إستعمال حزام الأمان.

عدم نقل الركّاب في وسيلة غير معدّة للغرض.

هذا وتضع إدارة شرطة المرور كلّ الإمكانيات البشريّة والماديّة اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضّرورة الاتصال على الرقم التــالي:

71.343.201

  
  
     
  
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