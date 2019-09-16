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سمير الوافي : الشعب يعتبر أغلب الكرونيكورات جزء من السيستام لم يعد لكلامهم جدوى ولتحاليلهم تأثير ولرأيهم مصداقية

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - تعقيبا على نتائج صدور النتائج التقديرية لشركات سبر الآراء وتصدر نبيل القروي وقيس سعيد لنتائج الانتخابات الرئاسية كتب سمير الوافي التدوينة التالية:
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اغلب الكرونيكورات متاعنا عباقرة الزمان...في قنواتنا وإذاعاتنا يحللون لنا منذ ساعات بعد النتائج الزرقونية...كيف ولماذا كره هذا الشعب السيستام ويئس منه ورفضه...فانتخب أعداء السيستام...!!
يا أخي لو كنتم عباقرة وأفذاذ...لماذا لم تلتقطوا نبض الناس والشارع قبل النتائج...ولماذا كنتم قبلها تروجون للسيستام بكل طاقاتكم...وتجملون عيوبه وتبشرون بفوزه...لماذا فشلتم في رصد يأس الناس !؟؟...
يبدو أن الشعب يعتبر أغلبكم جزء من السيستام...لذلك لم يعد لكلامكم جدوى ولتحاليلكم تأثير ولرأيكم مصداقية...!

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2 de 2 commentaires pour l'article 189182

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 09h 12m |           
@ سمير الوافي
فيه حالتين تصفك وتصف زملائك من "الاعلام":
الاولى انك صادق، عندها انت غير محترف وتفقد الثقافة والؤسلوب واخلاق المهنة وارتكبت عديد الهفوات لانك لم تتفاعل مع ضيوفك كلهم على نفس المسافة وعليك مشاهدة كل الحصص التي استدعيت فيها كل المترشحين فستشاهد بنفسك كيف تصرفت.
الثانية انك غير صادق وانت على يقين بسلوكك.

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 08h 36m |           
حذاري اننا نعيش في عالم افتراضي مشاغب 🌍 خاصة في
قناة حوار الطرشان اجتمعوا على سباق الكذب و النفاق و تظليل و تزوير الحقائق
🗣👎🏿💰🎥👁👎🏿⏰ سينالون لطخة موجعة



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