نسبة الاقبال على مكاتب الاقتراع بالخارج بلغت 3,9% الى حدود منتصف نهار السبت

Samedi 14 Septembre 2019



وات - بلغت نسبة إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالخارج 3,9% إلى حدود منتصف نهار اليوم السبت، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون خلال ندوة صحفية ظهر اليوم السبت بالمركز الاعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.وأفاد بفون بأن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ حد الساعة 15.117 ناخبا من بين 386.053 المسجلين في سجل الناخبين، وأن أعلى نسب مشاركة كانت في دائرة العالم العربي وباقي دول العالم بنسبة 11,2%، حيث أدلى 4023 ناخبا بأصواتهم من بين 35.879 تونسيا مسجلين في سجل الناخبين.وفي دائرة فرنسا1 بلغت نسبة المشاركة 3,7% وفي دائرة فرنسا2 لم تتجاوز 3,2% ، وفي دائرة ألمانيا 4,1% وفي دائرة أمريكا وباقي الدول الاوروبية 3,3% أما في دائرة ألمانيا فقد شارك 929 ناخبا في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة لم تتجاوز 1,6%.وأفاد بفون أن عملية الاقتراع تسير بشكل ايجابي، متوقعا أن ترتفع نسبة الاقبال في دول اوروبا باعتبار أن الناخبين في عطلة نهاية الاسبوع.وأوضح أن كافة مكاتب الاقتراع وعددها 384 مكتبا قد تم فتحها في الاوقات المحددة باستثناء مكتب سان فرنسيسكو الذي تعطل فتحه بسبب تسجيل صعوبات تتعلق بنقل المواد الانتخابية، مشيرا إلى أن كافة الأطراف تعمل على تجاوز هذا الاشكال وأن انطلاق العمل في المكتب المذكور سيكون في حدود الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس الثامنة صباحا بتوقيت واشنطن.ولفت رئيس هيئة الانتخابات إلى أن انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية يتزامن مع الصمت الانتخابي للرئاسية، مذكرا بأن الدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع ممنوعة وبأن رؤساء المكاتب هم مراقبون محلفون ومخولون لرفع هذه المخالفات.وشدد على أن كل مظاهر الاستشهار والدعاية يجب أن تكون مخصصة للانتخابات التشريعية وأن كل دعاية للمترشحين للرئاسية ومن بينها رفع رقم المترشح على الورقة الانتخابية تعتبرمخالفة انتخابية بالنسبة للمترشح.ولفت بفون من جهة أخرى الى أن الهيئة وجهت الدعوة للوكلاء الماليين للمترشحين للانتخابات الرئاسية وطلبت منهم الوثائق الثبوتية والرقم المعرف الوحيد للمترشحين والعقود المتعلقة بمسألة الاتصال والاستشهار المتعلقة بالحملة الانتخابية.