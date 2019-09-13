الشاهد :درت كامل الجمهورية و على الميدان لقيت كان مورو و تحيا تونس و المقرونة

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - في تصريح له على إذاعة شمس اف ام صباح اليوم الجمعة، قال المترشح للرئاسية يوسف الشاهد بأن خصومه ليسو من المترشحين للرئاسية من أبناء العائلة الدستورية بل خصومه هم النهضة و الشعبويون و أضاف الشاهد قائلا "درت كامل تراب الجمهورية و مالقيت كان مورو و تحيا تونس و المقرونة على الميدان"
En continu
- 14:36 المقامة الانتخابية
- Hier 21:19 إنقاذ ( الشّقف الثوري ) صار فريضة وطنية
- Hier 19:36 منير بن صالحة: بن علي مريض جدا
- Hier 19:26 امتطاء رئاسي..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:00
|18:33
|15:48
|12:22
|06:00
|04:31
|
29°
|29°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|29°-23
|32°-23
|33°-24
|33°-24
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(123 694) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 674) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(102 702) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 290) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 330) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 887) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 743) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 536) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 59 142) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 57 566) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 56 633) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 50 862) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 625) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 49 401) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 49 131) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 47 954) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 901) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 46 130) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 690) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 43 893) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:هل يخاف الشعب التونسي الحرية ؟؟