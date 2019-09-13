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الشاهد :درت كامل الجمهورية و على الميدان لقيت كان مورو و تحيا تونس و المقرونة

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - في تصريح له على إذاعة شمس اف ام صباح اليوم الجمعة، قال المترشح للرئاسية يوسف الشاهد بأن خصومه ليسو من المترشحين للرئاسية من أبناء العائلة الدستورية بل خصومه هم النهضة و الشعبويون و أضاف الشاهد قائلا "درت كامل تراب الجمهورية و مالقيت كان مورو و تحيا تونس و المقرونة على الميدان"




  
  
     
  
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