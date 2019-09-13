بين منوبة والقيروان : الدولة تسترجع قرابة 16 هكتارا من عقاراتها المستولى عليها

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات

- في إطار حملة استرجاع عقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق، تولت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في كل من ولايتي منوبة والقيروان، تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن واليي الجهتين أمس الخميس 12 سبتمبر 2019 ،إسترجاع عقارين دوليين فلاحيين تبلغ مساحتهما 15 هك كائنين بمنطقتي الدخيلة والملاحة من معتمدية طبربة من ولاية منوبة وعقارا دوليا يسمى "دار الحفريات" يمسح 1150م2 يقع بشارع ابن خلدون بمنطقة المنصورة من معتمدية القيروان الجنوبية وذلك بحضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدّولة والسلط الجهوية المعنية.وقد تمّ الاستيلاء على هذا العقار من قبل أحد المواطنين إبّان الثورة واستغلاله لأغراض تجارية.وقد سلمت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بمنوبة العقارين المذكورين لفائدة وحدة التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة بتونس الكبرى التابعة لديوان الأراضي الدولية للتعهد باستغلالهما وصيانتهما إلى حين إعادة توظيفهما من جديد.بدورها، سلمت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقيروان العقار المذكور إلى المعهد الوطني للتراث بالقيروان في شخص ممثله المتفقد الجهوي للتراث بالوسط الغربي.