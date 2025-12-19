Babnet   Latest update 15:09 Tunis

إمضاء اتـفــاقية شراكة بين وزارة الأسرة ومنظمة رواد الأعمال لدعم ريادة الأعمال النّسائيّة ودفع الاستثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694518541e95c3.63834186_fmpneiglhjqok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Decembre 2025 - 14:16
      
تمّ، مساء أمس الخميس، إبرام اتفاقية شراكة لدعم ريادة الأعمال النسائية ودفع الاستثمار بين وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، خلال موكب التأم بمقرّ الوزارة.

وتهدف الاتفاقيّة التي أمضاها عن الطرفين وزيرة الأسرة أسماء السحيري ورئيس المنظمة ياسين قويعة، إلى تعزيز التّعاون والشّراكة بين الوزارة والمنظّمة للتّعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائية والاستثمار "رائدات" ومختلف برامج الوزارة للإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات والمساهمة في إحداث وتطوير المشاريع النسائيّة الصّغرى والمتوسّطة ومرافقة صاحبات أفكار المشاريع ودعم قدراتهنّ بما يضمن ديمومة مشاريعهنّ وتطويرها.



وأوضحت وزيرة الأسرة، أسماء الجابري، بالمناسبة، أنّ هذه الاتّفاقيّة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الجهد الوطني التشاركيّ لمزيد النهوض بريادة الأعمال النسائيّة وتذليل الصعوبات القائمة ومزيد تشجيع النساء والفتيات بمختلف جهات الجمهوريّة على بعث المشاريع واقتحام عالم الأعمال والاستثمار في القطاعات الواعدة والمجدّدة وذات القيمة المضافة.

وأبرزت في هذا السياق أهميّة وضع برنامج تنفيذيّ بالتنسيق مع سائر المندوبيّات الجهويّة للوزارة لمزيد التعريف بالتشجيعات والحوافز المتوفرّة لدعم ريادة الأعمال النسائيّة في تونس وتعزيز جهود التكوين والتثقيف المالي ومرافقة المؤسسات النسائية قبل وأثناء وبعد إحداث المشاريع والنهوض بقدرات الباعثات في مجالات الترويج والتسويق والتصدير وتوسعة المشاريع.

وأعرب رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة، من جانبه، عن التزام المنظمة بدعم جهود الوزارة في نشر ثقافة ريادة الأعمال النسائيّة وتنمية قدرات المرأة التونسيّة على الاستثمار وبعث المشاريع وتطويرها وتعزيز فرص تسويق منتوجات المؤسسات النسائية وتعزيز اشعاعها وطنيّا ودوليّا.


