المرزوقي: عبد الكريم الزبيدي كاذب وكان على علم بتسليم البغدادي المحمودي كما رفض التدخل لإنقاذ أجانب محاصرين بسفارة امريكا

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات

- قال المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي يوم الخميس 12 سبتمبر إن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس أركان الجيش الوطني رشيد عمار رفضا التدخل لإنقاذ أجانب محاصرين بسفارة الولايات المتحدة.وأضاف المرزوقي في تصريح لقناة التاسعة “كانت ستحل بنا كارثة لولا تدخل الأمن الرئاسي”.وبخصوص قضية البغدادي المحمودي قال المنصف المرزوقي أن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي كاذب عندما أنكر علمه بقصة تسليم الوزير الأول الليبي السابق الى بلده .