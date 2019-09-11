العثور على جثة راعي أغنام في غابات طبرقة

Mercredi 11 Septembre 2019



تمكنت اليوم وحدات مشتركة من الحماية المدنية و الحرس الوطني وعدد من المواطنين من العثور على جثة راعي أغنام بغابات ملولة من معتمدية طبرقة، وذلك بعد اختفائه منذ يومين.وقال مصدر من الحماية المدنية لاذاعة "الجوهرة أف أم"، إن الهالك يبلغ من العمر 85 سنة وإن الجثة لا تحمل آثار عنف، وقد تم نقلها إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة.يذكر أن سكان منطقة ملولة وأهالي الضحية قاموا أمس الثلاثاء بغلق الطريق الرابطة بين مدينة طبرقة و المعبر الحدودي بملولة على مستوى قرية ملولة مطالبين السلط الأمنية بالبحث عن الراعي المفقود.