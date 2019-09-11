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وزير التربية: الجوّال ممنوع لتلاميذ الابتدائي

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
أكد وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 أن الوزارة قررت تحجير اصطحاب الهواتف الجوالة لتلاميذ الابتدائي على امتداد كامل السنة، وتحجيرها في فترات الامتحانات المغلقة لتلاميذ الإعدادي والثانوي، قائلا إنه سيتم إتلاف الهواتف التي تحجز.
كما أعلن وزير التربية اليوم عن رقم اخضر لتسجيل تشكيات المواطنين ينطلق عمله بداية من الغد وهو80 102 520.

المصدر: موزاييك


  
  
     
  
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