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سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاولي تقمص دور البطلة على حساب الصافي سعيد...لأنه حرمك من فرصة إستفزازه ومحاولة تقزيمه أو اهانته...

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - تخلّف الاربعاء 4 سبتمبر، المترشح للانتخابات الرئاسية صافي سعيد عن الحضور في برنامج 9/15 على أمواج إذاعة IFM وأعلم الاذاعة بأنه توجّه إلى سيدي بوزيد للقيام بنشاط في اطار حملته.

وتعليقا على ذلك قالت كرونيكور البرنامج مايا القصوري إن صافي سعيد هرب من المواجهة وعلّقت قائلة “كنت أعتقد أنه أكثر شجاعة”.


الاعلامي سمير الوافي علّق على الحادثة بالتتدوينة التالية:
"قالت مايا القصوري ان الصافي سعيد غاب عن برنامجها الاذاعي هربا من مواجهتها 😀😀😀...ما هذه الوقاحة وصحة الرقعة !!!...
ليس دفاعا عن السيد الصافي لكن عدد كتبه يعادل عدد سنوات عمرها...وتجربته في الاعلام السياسي الدولي وفي مجالسة ومحاورة القادة والرؤساء...قد لا تعيشها مايا حتى في أحلامها...

لكن الصافي سعيد كغيره من السياسيين...رفضوا تلك المصارعة الهيستيرية الاستعراضية التي تسميها القصوري حوارا...فتقابل بعض ضيوفها ناقمة وحاقدة تبحث عن دور البطولة على حساب كرامتهم...ولا أدعي أنني محاور بارع وبارز...لكنني لست مريضا بذلك الحقد الايديولوجي الذي يجعلها تحاكم بعض ضيوفها وتعاملهم كمتهمين أو تلاميذ أمامها...

كان الصافي سعيد موفقا في تفاديها...بعد أن إستمع الى حلقاتها السابقة...ومنها التي كان ضيفها سيف مخلوف...الذي أختلف معه أكثر منها...لكنني لا أستكثر عليه حريته ولا يجعلني ذلك أستهدف كرامته...
السيدة القصوري لا تحاولي تقمص دور البطلة على حساب الصافي سعيد...لأنه حرمك من فرصة إستفزازه ومحاولة تقزيمه أو اهانته..."

  
  
     
  
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