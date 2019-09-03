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''عركة'' بين مايا القصوري وسيف الدين مخلوف تثير اشمئزاز مستمعي إذاعة IFM

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - استضافت الثلاثاء 3 سبتمبر الصحفية بإذاعة IFM خلود مبروك، في برنامجها "تونس تختار رئيسها" المخصص للمترشحين للانتخابات الرئاسية، المترشح سيف الدين مخلوف.

وطرحت خلود مبروك أسئلتها للمترشح بطريقة مهنية وهادئة وفسحت له المجال للاجابة عنها بكل حياد وموضوعية قبل أن تظهر في الصورة الكرونيكور في البرنامج مايا القصوري.


وأظهرت مايا القصوري عجزها عن التحلي بالمهنية والحياد والقيام بدور المحاورة للمترشحين خلال الحملة الانتخابية التي هناك التزامات وقواعد تضبطها وضعتها كل من الايزي والهايكا.

وقد أثارت القصوري اشمئزاز عددا كبيرا من متابعي الاذاعة خاصة وأنها كانت تصرخ بصوت عال خلال الفقرة المخصصة لها وتطرح الأسئلة وتجيب عنها بنفسها دون أن تفسح المجال للمترشّح في حوار بيزنطي لا طائل منه.

وعلّق عديد النشطاء بالقول "ما بال هذه المرأة؟ لماذا هذا الحقد الأعمي يملأ قلبها؟ فهي بصفة شبه يومية تعيد وتجترّ نفس الكلام في القنوات والاذاعات بأسلوب لا يليق لا بصحفي ولا بكرونيكور بل يمكن أن يليق فقط بعركة في حمام"؟.

في المقابل عبّر نشطاء آخرين عن دعمهم لمايا القصوري ووصفوها بقاهرة الجرذان مهاجمين المترشح سيف الدين مخلوف مطلقين عليه لقب محامي الارهابيين.

  
  
     
  
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