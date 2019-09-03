سفيان طوبال: عدوّي الوحيد هو الفقر ،و نبيل القروي هو مانديلا تونس

Mardi 03 Septembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال افتتاحه للحملة الانتخابية للمترشح الرئاسي نبيل القروي الموقوف على ذمة قضايا تبييض أموال و تهرب ضريبي، قال النائب سفيان طوبال في كلمته فوق مسرح فضاء البرج الأثري بقفصة أن عدوّه الأول هو الفقر، مضيفا بأن نبيل القروي هو مانديلا تونس و اول سجين سياسييذكر ان حزب قلب تونس كان قد افتتح حملته الانتخابية في جهة قفصة بحضور كل من سفيان طوبال و رضا شرف الدين و غياب المترشح للرئاسية نبيل القروي الموقوف في سجن المرناقية منذ اكثر من أسبوع.