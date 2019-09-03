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سفيان طوبال: عدوّي الوحيد هو الفقر ،و نبيل القروي هو مانديلا تونس

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال افتتاحه للحملة الانتخابية للمترشح الرئاسي نبيل القروي الموقوف على ذمة قضايا تبييض أموال و تهرب ضريبي، قال النائب سفيان طوبال في كلمته فوق مسرح فضاء البرج الأثري بقفصة أن عدوّه الأول هو الفقر، مضيفا بأن نبيل القروي هو مانديلا تونس و اول سجين سياسي
يذكر ان حزب قلب تونس كان قد افتتح حملته الانتخابية في جهة قفصة بحضور كل من سفيان طوبال و رضا شرف الدين و غياب المترشح للرئاسية نبيل القروي الموقوف في سجن المرناقية منذ اكثر من أسبوع.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188417

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 03 Septembre 2019 à 15h 40m |           
قالك نبيل القروي هو مانديلا تونس. يظهرلي فيه باش يخزّز في الحبس (27 سنة) هو والمقرونة
امتاعو

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 03 Septembre 2019 à 15h 34m |           
، حافظ قطع بلغة العكرمي خايف من يوم 15-09-2019 و عدم ترشح الشاهد للدور الثاني
اما طوبال الطبال و شرف الدين لهم فسحة من الوقت



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