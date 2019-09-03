سفيان طوبال: عدوّي الوحيد هو الفقر ،و نبيل القروي هو مانديلا تونس

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال افتتاحه للحملة الانتخابية للمترشح الرئاسي نبيل القروي الموقوف على ذمة قضايا تبييض أموال و تهرب ضريبي، قال النائب سفيان طوبال في كلمته فوق مسرح فضاء البرج الأثري بقفصة أن عدوّه الأول هو الفقر، مضيفا بأن نبيل القروي هو مانديلا تونس و اول سجين سياسي
يذكر ان حزب قلب تونس كان قد افتتح حملته الانتخابية في جهة قفصة بحضور كل من سفيان طوبال و رضا شرف الدين و غياب المترشح للرئاسية نبيل القروي الموقوف في سجن المرناقية منذ اكثر من أسبوع.
يذكر ان حزب قلب تونس كان قد افتتح حملته الانتخابية في جهة قفصة بحضور كل من سفيان طوبال و رضا شرف الدين و غياب المترشح للرئاسية نبيل القروي الموقوف في سجن المرناقية منذ اكثر من أسبوع.
2 de 2 commentaires pour l'article 188417
En continu
- Hier 21:50 صفقة ''مريقل'' .. صراع المافيات السياسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:17
|18:47
|15:57
|12:26
|05:52
|04:21
|
30°
|29°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|29°-23
|29°-23
|30°-23
|28°-22
|29°-22
Follow @babnet_Tunisie
(118 488) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 709) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 74 310) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 684) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 62 679) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 59 448) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 798) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 322) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 099) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 002) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 538) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 097) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 861) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 411) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 45 400) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 45 243) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 538) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 398) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 031) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 870) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: رفض الافراج عن نبيل القروي