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رئاسيات 2019: اليـوم انطلاق الحملة الإنتخابية

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - تنطلق اليوم 2 سبتمبر الحملة الانتخابية في الداخل لتتواصل الي غاية 13 سبتمبر ، وسيكون يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019.

وكانت انطلقت يوم السبت (31 اوت 2019) الحملة الانتخابية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الخارج، لتتواصل الى غاية يوم 11 سبتمبر2019. وسيكون يوم الاقتراع في الدوائر الإنتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر 2019.


وبلغ عدد المترشحين الذين قبلت الهيئة ترشحاتهم 26 مترشحا .

  
  
     
  
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