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حافظ قائد السبسي: أنا في فرنسا خاطر كان جيت في تونس راو لفّقولي ملف

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
باب نات - عقدت الأحد 1 سبتمبر حركة نداء تونس اجتماعا بصفاقس في اطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية وشهد الاجتماع مداخلة لرئيس اللجنة المركزية للحزب حافظ قائد السبسي عبر الهاتف جدّد من خلالها دعم النّداء لعبد الكريم الزبيدي في الانتخابات الرئاسية.

في المقابل هاجم حافظ السبسي، يوسف الشاهد وجدّد اتهامه بخيانة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وقال "الرئيس الراحل تعرّض للغدر والخيانة حيّا وحتى وهو ميّت".


كما جدّد حافظ اتهام الشاهد له باستعمال السلطة ووسائل الدولة ضدّ منافسيه ومواصلة السعي للاستيلاء على نداء تونس وصرّح قائلا "أنا اليوم متواجد في فرنسا لحماية نداء تونس لأنّو لو كنت متواجد في تونس يحبّو يلفّقولي ملف وتهم وغيرها وهذا شفتو عند عودتي من الخارج الأسبوع الفارط وناس محضّريلني قضية آما الحمد لله أنا نظيف". وتابع قائلا " كما تم ضرب رأس حزب آخر منافس لينا كيما كانت النية ضرب نداء تونس للاستيلاء على الحزب" مضيفا بأن أكبر دليل على ذلك "تصريحات ناس كانو موجودين معانا ويخدمو في ناس أخرى وخرجو يقولو النداء بش يدعم الشاهد" وذلك في اشارة لتصريحات وزير النقل السابق والقيادي بنداء تونس رضوان عيارة الذي تم تجميد عضويته لاحقا.
وفي سياق آخر كذّب حافظ تصريحات الشاهد التي قال فيها إن حافظ أراد تعيين مقرّبين منه في الديوانة وقال "نتحدّاه أني طلبت منو ذلك وهذا كلّو كذب ومغالطة".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188292

Ridha_E  (France)  |Dimanche 01 Septembre 2019 à 20h 40m |           
Je pense que dans ton cas, tu ne risques rien.
Plus personne, à part une poignée d'idolâtres serviles, ne t'accorde la moindre importance.
Et si tu nous faisais le bilan de ton action politique (s'il y en a une !) qu'on rigole un peu.



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