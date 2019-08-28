ضحى الحداد تطلب لقاء عاجلا مع اليونسي من أجل الافريقي

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - طلبت إمرأة الأعمال ضحى الحداد لقاء عاجلا مع رئيس النادي الافريقي عبد السلام اليونسي من أجل مصلحة الفريق ، و أضافت لموقع باب نات أنها مستعدة للعمل معه نائبة رئيس لمساعدة الفريق على كل الأصعدة و المساهمة في تجاوز الصعوبات و الإعداد لمئوية النادي من أجل اسعاد جماهيره الكبيرة .
و قالت ضحى الحداد أنها تؤمن بالديمقراطية و تحترم الشرعية الانتخابية التي يتمتع بها السيد عبد السلام اليونسي باعتباره منتخبا في جلسة عامة و تريد لقاءه لوضع برنامج طموح و استراتيجية واضحة حتى يستعيد النادي الافريقي عنفوانه و بريقه بفضل كل ابنائه الغيورين و دافعها الى ذلك عشقها الكبير للافريقي .
و كانت ضحى الحداد قد أعلنت في حوار مع موقع باب نات نشر أمس و لقي انتشارا منقطع النظير لدى جمهور الافريقي في صفحات التواصل الاجتماعي و جماهير الرياضة عموما تعهّدها باستضافة ريال مدريد بكامل نجومة بمناسبة المائوية ، وهو هدف أكدت قدرتها على تحقيقه وتعتبره هدية لجماهير الرياضة في تونس و لفريقها النادي الافريقي على وجه الخصوص لأنها ترغب في مائوية تليق بحجم النادي و عراقته و شعبيته .
و عبرت جماهير الافريقي ليلة أمس عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبتها في دعم الهيئة المديرة الحالية بكل الشخصيات القادرة على تقديم الاضافة مثل إمرأة الاعمال ضحى الحداد من أجل النجاح في موسم استثنائي .
و قالت ضحى الحداد أنها تؤمن بالديمقراطية و تحترم الشرعية الانتخابية التي يتمتع بها السيد عبد السلام اليونسي باعتباره منتخبا في جلسة عامة و تريد لقاءه لوضع برنامج طموح و استراتيجية واضحة حتى يستعيد النادي الافريقي عنفوانه و بريقه بفضل كل ابنائه الغيورين و دافعها الى ذلك عشقها الكبير للافريقي .
و كانت ضحى الحداد قد أعلنت في حوار مع موقع باب نات نشر أمس و لقي انتشارا منقطع النظير لدى جمهور الافريقي في صفحات التواصل الاجتماعي و جماهير الرياضة عموما تعهّدها باستضافة ريال مدريد بكامل نجومة بمناسبة المائوية ، وهو هدف أكدت قدرتها على تحقيقه وتعتبره هدية لجماهير الرياضة في تونس و لفريقها النادي الافريقي على وجه الخصوص لأنها ترغب في مائوية تليق بحجم النادي و عراقته و شعبيته .
و عبرت جماهير الافريقي ليلة أمس عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبتها في دعم الهيئة المديرة الحالية بكل الشخصيات القادرة على تقديم الاضافة مثل إمرأة الاعمال ضحى الحداد من أجل النجاح في موسم استثنائي .
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Par:Matouchi (Tunisia )
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