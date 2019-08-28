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الزبيدي: وجدت السلطة ملقاة على قارعة الطريق بعد الثورة و لم انحن لإلتقاطها، و مستعدّ للعمل مع حركة النهضة

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت وكالة رويترز حوارا مع المترشح للرئاسية عبد الكريم الزبيدي و ذلك تحت عنوان
Tunisia's Zbidi says he will amend constitution if elected president


و اعتبر الزبيدي أنه زاهد في الحكم و لا يريد الصعود للسلطة من منظور براغماتي معتبرا أنه كان وزير الدفاع سنة 2011 بعد أيام من الثورة و كانت السلطة ملقاة على قارعة الطريق و كان يكفي الإنحناء لإلتقاطها، لكنه لم يفعل بل عمل في إطار المؤسسة العسكرية على حماية الدولة و مؤسساتها و نمطها الإجتماعي المدني، معتبرا أنه مترشح للرئاسة كطبيب مدني و ليس كوزير سابق للدفاع.


و عن العلاقة بحركة النهضة اعتبر الزبيدي أنه من الضروري وقف الصراعات السياسية العقيمة و الإهتمام بمشاغل الشعب و تحسين الظروف الإقتصادية، كما أعرب عن إستعداده على العمل مع حركة النهضة شريطة إحترام الدولة و نمط عيش التونسيين

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188095

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 28 Août 2019 à 17h 02m |           
وعلى هذا التصرح:
يا سيد الزبيدي حسّن علاقتك قبل كل شيئ مع الاعلام التونسي واضن خطابك منذ اول خروجك للاعلاام فيه نوع من التهديد والغموض، هل هي عن قصد ام غير قصد ؟!
وهذه اللغة لم يعد يتحملها التونسي فهي من ؤسلوب مدرسة الدساترة والتجمعيين، زالت ولن تعد إنشاء الله !
عن النهضة اتكلم بصفة مواطن فقط ولا علاقتي بالنهضة من بعيد او قريب بل هو الحزب الوحيد الذي نشعر انهم يفهمون معنى الوطن والمواطنة حتى في نسبة حضورهم في البرلمان.
ثم ماذا تقصد من النمط التونسي؟ وما هو الذي تريده ؟
هل الذي يوجد في البحيرة وحمامات النسيم ام الذي يوجد على كل التراب التونسي من بنزرت الى بن قردان ؟
السياسي الحكي يحترم كل نمط تونسي جنوبي شرقي غربي شمالي ويحترم كل من لا يشاطر رؤياه للنمط او غير النمط.

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 28 Août 2019 à 16h 18m |           
يا سيد الزبيدي قرأت سيرتك ماشاءالله لك العديد من الكفايات ولم نسمع عنك طيلة عهد المنظومة السابقة شيئا ولا بعد الثورة ثم زتنبثق فجأتا وترشح نفسك للرآسة هذا ما يتطلب منك بهض اكثر جهدا من منافسيك الذين يتميزون عنك بانهم معروفون على الساحة السياسية، لكن مع الاسف الاخطاء الكارثية التي اندلعت كلما برزت في الاعلام لا تعمل لصالحك.
فلا النهضة ولا احد يقدر اصلاح اخطائك أو أخطاء فريقك إلا بنفسك



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