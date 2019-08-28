Mercredi 28 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت وكالة رويترز حوارا مع المترشح للرئاسية عبد الكريم الزبيدي و ذلك تحت عنوان
Tunisia's Zbidi says he will amend constitution if elected president
و اعتبر الزبيدي أنه زاهد في الحكم و لا يريد الصعود للسلطة من منظور براغماتي معتبرا أنه كان وزير الدفاع سنة 2011 بعد أيام من الثورة و كانت السلطة ملقاة على قارعة الطريق و كان يكفي الإنحناء لإلتقاطها، لكنه لم يفعل بل عمل في إطار المؤسسة العسكرية على حماية الدولة و مؤسساتها و نمطها الإجتماعي المدني، معتبرا أنه مترشح للرئاسة كطبيب مدني و ليس كوزير سابق للدفاع.
و عن العلاقة بحركة النهضة اعتبر الزبيدي أنه من الضروري وقف الصراعات السياسية العقيمة و الإهتمام بمشاغل الشعب و تحسين الظروف الإقتصادية، كما أعرب عن إستعداده على العمل مع حركة النهضة شريطة إحترام الدولة و نمط عيش التونسيين
و اعتبر الزبيدي أنه زاهد في الحكم و لا يريد الصعود للسلطة من منظور براغماتي معتبرا أنه كان وزير الدفاع سنة 2011 بعد أيام من الثورة و كانت السلطة ملقاة على قارعة الطريق و كان يكفي الإنحناء لإلتقاطها، لكنه لم يفعل بل عمل في إطار المؤسسة العسكرية على حماية الدولة و مؤسساتها و نمطها الإجتماعي المدني، معتبرا أنه مترشح للرئاسة كطبيب مدني و ليس كوزير سابق للدفاع.
و عن العلاقة بحركة النهضة اعتبر الزبيدي أنه من الضروري وقف الصراعات السياسية العقيمة و الإهتمام بمشاغل الشعب و تحسين الظروف الإقتصادية، كما أعرب عن إستعداده على العمل مع حركة النهضة شريطة إحترام الدولة و نمط عيش التونسيين
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: الزبيدي: وجدت السلطة ملقاة على قارعة الطريق بعد الثورة و لم انحن لإلتقاطها، و مستعدّ للعمل مع حركة النهضة