الزبيدي: وجدت السلطة ملقاة على قارعة الطريق بعد الثورة و لم انحن لإلتقاطها، و مستعدّ للعمل مع حركة النهضة

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشرت وكالة رويترز حوارا مع المترشح للرئاسية عبد الكريم الزبيدي و ذلك تحت عنوانو اعتبر الزبيدي أنه زاهد في الحكم و لا يريد الصعود للسلطة من منظور براغماتي معتبرا أنه كان وزير الدفاع سنة 2011 بعد أيام من الثورة و كانت السلطة ملقاة على قارعة الطريق و كان يكفي الإنحناء لإلتقاطها، لكنه لم يفعل بل عمل في إطار المؤسسة العسكرية على حماية الدولة و مؤسساتها و نمطها الإجتماعي المدني، معتبرا أنه مترشح للرئاسة كطبيب مدني و ليس كوزير سابق للدفاع.و عن العلاقة بحركة النهضة اعتبر الزبيدي أنه من الضروري وقف الصراعات السياسية العقيمة و الإهتمام بمشاغل الشعب و تحسين الظروف الإقتصادية، كما أعرب عن إستعداده على العمل مع حركة النهضة شريطة إحترام الدولة و نمط عيش التونسيين