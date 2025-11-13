نقيب الصحفيين يدعو  للمشاركة في تحرك احتجاجي يوم 20 نوفمبر أمام قصر الحكومة بالقصبة دفاعا عن قطاع الصحافة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915f7f5d13430.64158397_pikqlghfjenom.jpg width=100 align=left border=0>

دعا نقيب الصحفيين زياد دبار كافة أنصار حرية الصحافة والتعبير للمشاركة يوم 20 نوفمبر الجاري في التحرّك الاحتجاجي بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة "بفك الحصار عن قطاع الصحافة وللمطالبة باسترجاع كرامة الصحفي".



"وشدد دبار في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم التضامني مع موقع "نواة" على خلفية تعليق نشاط جمعية نواة لمدة شهر، والذي نظمته النقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين اليوم الخميس بمقر النقابة، على أن " حرية الصحافة ليست منّة من أي منظومة سياسية بقدر ما هي حقّ مكتسب"





واعتبر أن الصحافة التونسية "تعيش اليوم وضعا غير مسبوق من تعطيلات وتعقيدات بين المرسوم 54 وحرمان الصحفيين من بطاقة صحفي محترف، وللعاملين بوسائل الإعلام الدولية من تراخيص العمل، وفي ظل غياب كلّ بادرة لإصلاح الإعلام العمومي".



وبخصوص تعليق نشاط جمعية "نواة" قال دبار "إن المسألة لا تتعلق بتعليق نشاط الجمعية بل تتعلق بسابقة تاريخية تتمثل في غلق موقع صحفي، إن المعركة مستمرة، ونحن لسنا فقط متضامنين مع نواة بل نحن مشمولون بقرار التعليق"

