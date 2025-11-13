Babnet   Latest update 16:57 Tunis

نقيب الصحفيين يدعو  للمشاركة في تحرك احتجاجي يوم 20 نوفمبر أمام قصر الحكومة بالقصبة دفاعا عن قطاع الصحافة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915f7f5d13430.64158397_pikqlghfjenom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 16:18 قراءة: 0 د, 51 ث
      
دعا نقيب الصحفيين زياد دبار كافة أنصار حرية الصحافة والتعبير للمشاركة يوم 20 نوفمبر الجاري في التحرّك الاحتجاجي بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة "بفك الحصار عن قطاع الصحافة وللمطالبة باسترجاع كرامة الصحفي".

"وشدد دبار في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم التضامني مع موقع "نواة" على خلفية تعليق نشاط جمعية نواة لمدة شهر، والذي نظمته النقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين اليوم الخميس بمقر النقابة، على أن " حرية الصحافة ليست منّة من أي منظومة سياسية بقدر ما هي حقّ مكتسب"

واعتبر أن الصحافة التونسية "تعيش اليوم وضعا غير مسبوق من تعطيلات وتعقيدات بين المرسوم 54 وحرمان الصحفيين من بطاقة صحفي محترف،  وللعاملين بوسائل الإعلام الدولية من تراخيص العمل، وفي ظل غياب كلّ بادرة لإصلاح الإعلام العمومي".

وبخصوص تعليق نشاط جمعية "نواة" قال دبار "إن المسألة لا تتعلق بتعليق نشاط الجمعية  بل تتعلق بسابقة تاريخية تتمثل في غلق موقع صحفي، إن المعركة مستمرة، ونحن لسنا فقط متضامنين مع نواة بل نحن مشمولون بقرار التعليق"
واعتبر أن تعليق نشاط جمعية نواة لمدة شهر بقرار إداري يُعدّ سابقة خطيرة تمسّ من استقلالية العمل الصحفي وحرية مؤسسات الإعلام المستقلة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318409


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:51
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
27°-15
28°-17
30°-18
23°-17
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*