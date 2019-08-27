ضحى الحداد : أتعهد باستضافة ريال مدريد في مائوية الإفريقي

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- أكدت الناشطة السياسية و امراة الاعمال العاشقة للنادي الافريقي ضحى الحداد استعدادها لاستضافة ريال مدريد بكامل نجومه في احتفالات النادي بمائويته وهو تحدي قادرة على تحقيقه بكل ثقة بالنفس من أجل اسعاد جمهور الافريقي الكبير.و أضافت ضحى الحداد لموقع Babnet أنها أعلنت اكثر من مرة جاهزيتها لرئاسة الافريقي و يدها ممدودة للهيئة الحالية و مستعدة لمساعدتها لكنها وجدت صدا غريبا و غير مبرر.و قد أعلنت انها تريد رؤية جمعيتها في أحسن صورة و اقترحت ان تكون نائب رئيس او عضو في الهيئة المديرة لتكون لها صفة التفاوض وهي قادرة جلب عقود استشهار كبيرة وانتداب لاعبين من الحجم الثقيل .من ناحية أخرى أكدت ضحى الحداد امتلاكها لشبكة علاقات جيدة على المستوى الدولي خاصة في الخليج و اوروبا و لها شركاء يمكنهم تقديم دعم كبير للنادي الافريقي لتجاوز أزمته الخانقة و العودة بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية و القارية ، وهي على استعداد للجلوس مع رموز النادي و قد تحدثت سابقا مع السيد حمادي بوصبيع .و قالت أيضا انه تملك رؤية متكاملة للنهوض بالفريق و بعث مراكز تكوين في العاصمة و داخل الجهات لاستقطاب المواهب التي تفيد النادي .