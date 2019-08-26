عبير موسي: حرية التعبير فاش نفعتنا! ،لا مكان لحركة النهضة في تونس و دستوري سيقوم بحظرها

Lundi 26 Août 2019



باب نات

خلال حضورها في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ام اليوم الاثنين 26 اوت 2019، قالت المترشحة للرئاسية عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، بأن حرية التعبير الذي يعتبر أحد مكتسبات ربيع "الدمار العربي" حسب تعبيرها لا تنفع الشعب التونسي في شيء مع تدهور الظروف الاقتصادية و الاجتماعية.و في حديثها عن حركة النهضة قالت موسي أنه لا مكان للاسلام السياسي في تونس معتبرة أن دستورها الذي تسعى الى فرضه بعد انتخابات 2019، سيقوم بحظر حركة النهضة و احالة قيادييها على القضاء...