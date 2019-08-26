عبير موسي: حرية التعبير فاش نفعتنا! ،لا مكان لحركة النهضة في تونس و دستوري سيقوم بحظرها

Lundi 26 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضورها في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ام اليوم الاثنين 26 اوت 2019، قالت المترشحة للرئاسية عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، بأن حرية التعبير الذي يعتبر أحد مكتسبات ربيع "الدمار العربي" حسب تعبيرها لا تنفع الشعب التونسي في شيء مع تدهور الظروف الاقتصادية و الاجتماعية.
و في حديثها عن حركة النهضة قالت موسي أنه لا مكان للاسلام السياسي في تونس معتبرة أن دستورها الذي تسعى الى فرضه بعد انتخابات 2019، سيقوم بحظر حركة النهضة و احالة قيادييها على القضاء...
و في حديثها عن حركة النهضة قالت موسي أنه لا مكان للاسلام السياسي في تونس معتبرة أن دستورها الذي تسعى الى فرضه بعد انتخابات 2019، سيقوم بحظر حركة النهضة و احالة قيادييها على القضاء...
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Par:lechef ( )
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