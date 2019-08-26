على قناة نسمة ... ناشط سياسي يهدد بالدخول في إضراب جوع وحشي إن لم يتم الإفراج عن نبيل القروي؟؟؟

Lundi 26 Août 2019



باب نات

- عبّر الإثنين 26 أوت الناشط السياسي ماهر الخشناوي عن خوفه على المسار الإنتقالي في تونس وذلك بعد اعتقال رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، بطريقة غير قانونية.وأضاف ماهر الخشناوي على قناة نسمة أنّ ما يحصل اليوم هو طعن للديمقراطية ومساس من مكتسبات ثورة 14 جانفي مشدّدا أنّ الأقنعة سقطت وبات المجال مفتوح أمام الديكتاتورية الجديدة التي تمارسها حكومة الشاهد.وأكّد في نفس السياق أنّه سيدخل في إضراب جوع وحشي إن لم يتمّ الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، معربا عن تضامنه المطلق مع عائلة القروي ومناصريه.