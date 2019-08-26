Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - An Al Awan  

على قناة نسمة ... ناشط سياسي يهدد بالدخول في إضراب جوع وحشي إن لم يتم الإفراج عن نبيل القروي؟؟؟

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
باب نات - عبّر الإثنين 26 أوت الناشط السياسي ماهر الخشناوي عن خوفه على المسار الإنتقالي في تونس وذلك بعد اعتقال رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، بطريقة غير قانونية.
وأضاف ماهر الخشناوي على قناة نسمة أنّ ما يحصل اليوم هو طعن للديمقراطية ومساس من مكتسبات ثورة 14 جانفي مشدّدا أنّ الأقنعة سقطت وبات المجال مفتوح أمام الديكتاتورية الجديدة التي تمارسها حكومة الشاهد.
وأكّد في نفس السياق أنّه سيدخل في إضراب جوع وحشي إن لم يتمّ الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، معربا عن تضامنه المطلق مع عائلة القروي ومناصريه.




  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 187948

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 26 Août 2019 à 11h 52m |           
يعني قرر الانتحار جوعا وعطشا تضامنا مع عائلة صاحب القناة ..لكن لم يوضح أي من العائلتين التونسية أم المغربية .وطبعا أتحداه أن ينفذ تهديده .

Momolecool  (Belgium)  |Lundi 26 Août 2019 à 11h 43m |           
Combien on t'a payé ?

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 26 Août 2019 à 11h 36m |           
الحل الوحيد هو تصب على روحك لتر بنزين و تحرق روحك وجرودك ....

Rommen  (Tunisia)  |Lundi 26 Août 2019 à 11h 12m |           
إن كثر أمثال هذا الرهط سينخفض سعر البطاطا سريعا
يا جغل الديمقراطية تحمى باللجوء إلى القضاء لا باضراب الجوع

Sly  (Tunisia)  |Lundi 26 Août 2019 à 10h 46m |           
ملا مندبة على نسمة
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