صورة اليوم: السماء بكت حزنا على نبيل القروي

Lundi 26 Août 2019



باب نات

- نشر الصحفي وسام حمدي صورة للنشرة الجوية في قناة نسمة والتي اظهرت تقلبات جوية ونزولا للامطار في بعض المناطق الداخلية.وظهرت الصورة ومعها تعليق " السماء بكت في بعض المناطق حزنا على نبيل القروي".واعتبر البعض ان التعليق مجرد فوتوشوب لكن الصحفي اكد انها حقيقية وظهرت في القناة على المباشر.