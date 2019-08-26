Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - An Al Awan  

صورة اليوم: السماء بكت حزنا على نبيل القروي

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
باب نات - نشر الصحفي وسام حمدي صورة للنشرة الجوية في قناة نسمة والتي اظهرت تقلبات جوية ونزولا للامطار في بعض المناطق الداخلية.
وظهرت الصورة ومعها تعليق " السماء بكت في بعض المناطق حزنا على نبيل القروي".
واعتبر البعض ان التعليق مجرد فوتوشوب لكن الصحفي اكد انها حقيقية وظهرت في القناة على المباشر.



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 187947

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 26 Août 2019 à 11h 44m |           
يعني أن وضع صاحب القناة في المرناقية فتح على تونس أبواب السماء بالغيث النافع والرزق الوفير لملايين المنتفعين بالأمطار بطريق مباشر أو غير مباشر لأن جل مواطن الشغل مرتبطة بالأمطار .وخروجه من السجن قد يسبب كارثة الجفاف والقحط والعطش وانثار ألاف موارد الشغل .وربما الهجرة الجماعية بالملايين من البلاد نحو أوروبا عبر مضيق جبل طارق .

Rommen  (Tunisia)  |Lundi 26 Août 2019 à 11h 19m |           
هذا دليل أن كل من يعمل في نسمة دمية تشحن بدينارات اخر الشهر لا عقل و لا
كرامة لهم
الحمد لله ان رازقنا الله متعنا بالعقل

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 26 Août 2019 à 11h 03m |           
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا

Sly  (Tunisia)  |Lundi 26 Août 2019 à 10h 45m |           
ملا مندبة على نسمة
الجنازة حامية والميت كلب



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