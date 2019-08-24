Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Shams El Assil  

سامي الفهري: بعد ماحدث لنبيل القروي قد أعود إلى السجن

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
تطرق الإعلامي سامي الفهري إلى حادثة إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وعاد الفهري بعد حادثة إيقاف القروي في تدوينة على أنستغرام إلى ما كتبه الإعلامي بوبكر بن عكاشة بخصوص دخوله السجن في أكتوبر القادم مؤكدا أنه كان مصيبا في ما كتبه بالنظر إلى علاقته مع الحكومة.
وأشار صاحب قناة الحوار التونسي أنه سيعود إلى السجن كما أعلن بن عكاشة سابقا.





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187871

Matouchi  (Tunisia)  |Samedi 24 Août 2019 à 12h 03m |           
و جيب المثقفين.....والمثقفات.....يعتصموا......تحت ساق سريرك....وانت مضرب على الطعام والكلام والسلام
وحط في الصف الأول........مريم و مايا....ولطفي......وفي الصف الئاني النساء الديمقراطيات يوولن على ما بقي منك

شفت...كان كملت المدة متاعك في ربطية الترويكة.....راهو جوفك...صح لاباس....كيف خوك سليم شيبوب.....لا جاب تميم و لا عمك العربي المازني....قعد رايض على روحو لين خلص ربي وحلو بعد ما رضي عليه الشيخان

أما توة يا فهري...فمة شيخ.....وعازب يحب يولي باندي الحومة.....وهجالة...تلوج على قراش....عفوا قراج.....تكريه فيما تبقى من سنوات شيبتها بعد ما وسمها عمك الناصر



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