Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Al Wail Al Wail  

خميّس ترنان في سجل الناخبين : هيئة الانتخابات توضّح

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
استنكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر ما وصفه "بحملات التشويه التي تستهدف الهيئة وتسعى إلى إرباك عملها"، وذلك على خلفية ما تم تداوله بخصوص تسجيل رقم بطاقة تعريف الفنان الراحل خميس ترنان في سجل الناخبين.

وأوضح فاروق بوعسكر في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" أن ما تم تداوله لا اساس له من الصحة، موضحا أن الأمر يتعلّق بإسناد بطاقات تعريف وطنية قديمة لأشخاص آخرين بعد وفاة اصحابها مع إدخال بعض التغييرات على الأرقام (إضافة رقم).
وأكد بوعسكر أن رقم بطاقة التعريف الذي تم تداوله يعود لامرأة تونسية مسجلة في سجل الناخبين.



  
  
     
  
rtt-80e31ce147c1c25b4e61a34becaa277c-2019-08-22 13:13:50






0 de 0 commentaires pour l'article 187779



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 22 أوت 2019 | 21 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:37 19:04 16:06 12:29 05:42 04:08
34°
 34° % 40 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
34°-2435°-2435°-2434°-2539°-26
  • Avoirs en devises
    17361,0

  • (21 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,18430 DT        1$ =2,86241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 août)   784,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566477944|187779 2734|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires