خميّس ترنان في سجل الناخبين : هيئة الانتخابات توضّح

Jeudi 22 Août 2019



استنكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر ما وصفه "بحملات التشويه التي تستهدف الهيئة وتسعى إلى إرباك عملها"، وذلك على خلفية ما تم تداوله بخصوص تسجيل رقم بطاقة تعريف الفنان الراحل خميس ترنان في سجل الناخبين.وأوضح فاروق بوعسكر في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" أن ما تم تداوله لا اساس له من الصحة، موضحا أن الأمر يتعلّق بإسناد بطاقات تعريف وطنية قديمة لأشخاص آخرين بعد وفاة اصحابها مع إدخال بعض التغييرات على الأرقام (إضافة رقم).وأكد بوعسكر أن رقم بطاقة التعريف الذي تم تداوله يعود لامرأة تونسية مسجلة في سجل الناخبين.