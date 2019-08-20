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محسن مرزوق: اوصلوني الى الرئاسة وساكشف الجهاز السري وساعاقب المتورطين

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي محسن مرزوق في مداخلة على قناة التاسعة انه لو وصل الى رئاسة الجمهورية سيكشف كل تفاصيل الملف السري والاغتيالات والتسفير.

واضاف محسن مرزوق " ساواصل جهود الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في الكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين جزائيا.
وتابع محسن مرزوق " الامر نفسه فيما يتعلق بمكافحة الفساد ساواجه كل المتورطين وساحملهم المسؤولية القانونية.




  
  
     
  
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