محسن مرزوق: اوصلوني الى الرئاسة وساكشف الجهاز السري وساعاقب المتورطين

Mardi 20 Août 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي محسن مرزوق في مداخلة على قناة التاسعة انه لو وصل الى رئاسة الجمهورية سيكشف كل تفاصيل الملف السري والاغتيالات والتسفير.
واضاف محسن مرزوق " ساواصل جهود الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في الكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين جزائيا.
وتابع محسن مرزوق " الامر نفسه فيما يتعلق بمكافحة الفساد ساواجه كل المتورطين وساحملهم المسؤولية القانونية.
واضاف محسن مرزوق " ساواصل جهود الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في الكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين جزائيا.
وتابع محسن مرزوق " الامر نفسه فيما يتعلق بمكافحة الفساد ساواجه كل المتورطين وساحملهم المسؤولية القانونية.
En continu
- Hier 22:01 قدم: البنزرتي يهزم بطل جيبوتي بثلاثية عربيًا
- Hier 18:35 بورقيبة بين التاريخ و السياسة
- Hier 18:03 الكنداكة: من صناعة الثورة الى ابعادها
- Hier 13:16 حل حزب البناء الوطني
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:40
|19:07
|16:07
|12:30
|05:40
|04:06
|
33°
|36°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|36°-25
|35°-23
|35°-24
|35°-25
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 364) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 175) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 044) كلات بعضها ..
( 66 870) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 764) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 172) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 993) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 841) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 143) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 953) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 796) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 101) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 491) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 354) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 693) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 447) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 800) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 323) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 254) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 924) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
Par:ahmed01 (France )
Sur:السودان.. البشير يكشف مصدر الأموال التي عثر عليها في منزله