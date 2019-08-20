محسن مرزوق: اوصلوني الى الرئاسة وساكشف الجهاز السري وساعاقب المتورطين

Mardi 20 Août 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي محسن مرزوق في مداخلة على قناة التاسعة انه لو وصل الى رئاسة الجمهورية سيكشف كل تفاصيل الملف السري والاغتيالات والتسفير.واضاف محسن مرزوق " ساواصل جهود الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في الكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين جزائيا.وتابع محسن مرزوق " الامر نفسه فيما يتعلق بمكافحة الفساد ساواجه كل المتورطين وساحملهم المسؤولية القانونية.