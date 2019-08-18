Radio Babnet Tunisie On Air: Amina Fakhet - Elli Bichoufak Bi7ebbak  

سليم الرياحي... هذه نصيحتي لنبيل القروي

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
باب نات - نشر المترشّح للانتخابات الرئاسية، سليم الرياحي، تدوينة على "فيسبوك" تقدّم من خلالها بالنصيحة لنظيره في السباق نحو كرسي الرئاسة نبيل القروي.

وكتب "كان على مرشح الرئاسية نبيل القروي، بما أنه يخوض أول تجربة له في الانتخابات الرئاسية، و بما أن حزبه أيضا قد تكوّن حديثا ، أن ينطلق من الشعب ومن قواعد حزبه، أي من التزكيات الشعبية عوض التعامل مع نواب أحزاب وجهات أخرى غريبة عنه ، مثلما فعلنا نحن في 2014 حيث تقدمتُ كمرشح عن الوطني الحر ب 120 ألف تزكية شعبية".


كما أعلن سليم الرياحي النائب انه سيقوم بالاجراءات القانونية اللازمة بخصوص
وتابع: "سنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا التجاوز و أيضا التثبت إن كانت التزكية الثانية التي انتفع بها نبيل القروي كانت في إطار صفقة أو عملية تحيل ".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نشرت يوم السبت على موقعها الإلكتروني، قائمة أعضاء مجلس نواب الشعب المُزكّين لمترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، في استجابة لمطالب منظمات من المجتمع المدني بعنوان حق النفاذ إلى المعلومة، وأيضا بعنوان ضرورة إضفاء الشفافية المطلوبة على خارطة المشهد السياسي.

ووفقا للبيانات التي أوردتها الهيئة، فإن عدد النواب المزكين لمترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 152 نائبا (من مجموع 217 نائبا)، وتوزعت تزكياتهم على 11 مترشحا للرئاسية.

وكان سليم الرياحي، الذي قدم محاميه الطيب بالصادق ترشحه بالنيابة عنه إلى هيئة الانتخابات، نظرا لوجوده خارج البلاد، فقد تحصل على 12 تزكية كانت أغلبها من من النواب المنتمين إلى كتلة الاتحاد الوطني الحر سابقا، قبل حلها. وقام النائب عبد الرؤوف الشابي عن ولاية توزر، بتزكية كل من سليم الرياحي ونبيل القروي.

  
  
     
  
rtt-5a02b0b62629c6afcc9587b1e8f87ae1-2019-08-18 10:46:27






0 de 0 commentaires pour l'article 187557



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 18 أوت 2019 | 17 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:09 16:08 12:30 05:39 04:04
32°
 37° % 49 :الرطــوبة
تونــس 25°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
37°-2537°-2437°-2536°-2535°-24
  • Avoirs en devises
    17089,3

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19080 DT        1$ =2,85504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   567,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566127820|187557 2724|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires