السفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في ضيافة منصف المرزوقي وعبير موسي

Samedi 17 Août 2019
باب نات - أدّى الجمعة 16 أوت، السفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور، زيارة إلى مقر الحزب الدستوري الحر أين التقي رئيسة الحزب ومرشّحته للرئاسة عبير موسي.
وقد تمحور اللقاء وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية للحزب حول عدد من القضايا الأقليمية والدولية وأيضا دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقام السفير الفرنسي في نفس اليوم بزيارة مقر حراك تونس الارادة أين التقي رئيس الحزب ومرشحه للرئاسة منصف المرزوقي.
وتناول اللقاء الوضع المطمئن للانتقال الديمقراطي والافاق الواعدة للانتخابات المقبلة في ترسيخه وأفاق التعاون بين البلدين في المستقبل.
وقد أثارت صور لقاءات السفير الفرنسي مع المرشحين للرئاسة عديد التعليقات الساخرة على الفايسبوك وقال بعض النشطاء ساخرين من عبير موسي "الله وأحد الله وأحد والسفير الفرنسي ما كيفو حد" وقال آخريون متحدثين عن المرزوقي "أكيد المرزوقي يناقش مع السفير الفرنسي السيادة الوطنية وتأميم الثروات البترولية.
وقد تمحور اللقاء وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية للحزب حول عدد من القضايا الأقليمية والدولية وأيضا دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقام السفير الفرنسي في نفس اليوم بزيارة مقر حراك تونس الارادة أين التقي رئيس الحزب ومرشحه للرئاسة منصف المرزوقي.
وتناول اللقاء الوضع المطمئن للانتقال الديمقراطي والافاق الواعدة للانتخابات المقبلة في ترسيخه وأفاق التعاون بين البلدين في المستقبل.
وقد أثارت صور لقاءات السفير الفرنسي مع المرشحين للرئاسة عديد التعليقات الساخرة على الفايسبوك وقال بعض النشطاء ساخرين من عبير موسي "الله وأحد الله وأحد والسفير الفرنسي ما كيفو حد" وقال آخريون متحدثين عن المرزوقي "أكيد المرزوقي يناقش مع السفير الفرنسي السيادة الوطنية وتأميم الثروات البترولية.
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Par:weldtounes (Tunisia )
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