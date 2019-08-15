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احدهما محل 6 مناشير تفتيش ..يعنفان مسنة في الطريق العام بالمنار ينكلان بها ويسلبانها

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - تمكن اليوم الخميس اعوان فرقة شرطة النجدة خلال قيامهم بدورية أمنية بجهة المنار من إيقاف نفرين بعد مطاردتهما نفذا ''براكاج'' مروع لمسنة حيث اعترضا سبيلها وانهالا عليها بالعنف الشديد وافتكا منها حقيبتها اليدوية التى كانت تحتوي على هاتفها الجوال ومبلغ مالي ووثائقها الشخصية وبعرض هويتهما على الناظم الآلي تبين ان احدهما محل 6 مناشير تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية في قضايا مشابهة وقد تم تقديمهما الى مركز الامن الوطني بحي ابن خلدون مرجع النظر لمواصلة الابحاث معهما وعرضهما على المتضررة التى تعرفت عليهما وبينت أنهما نكلا بها وجراها لامتار بعد أن تمسكت بحقيبتها....


  
  
     
  
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