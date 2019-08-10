سوسة: القبض على 03 أشخاص من أجل السرقة من داخل مستودع بلدي

Samedi 10 Août 2019



باب نات

- إثر تقدّم رئيسة بلديّة القلعة الصغرى من ولاية سوسة بشكاية من أجل سرقة قطع غيار درّاجات ناريّة محجوزة بالمستودع البلدي موجّهة الاتهام لحارس المستودع رفقة شخصين آخرين.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تمكن يوم 09 أوت 2019 للوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بالقلعة الصغرى إلقاء القبض على المظنون فيه ومرافقيه (أعمارهم تتراوح بين 27 و41 سنة قاطنين الجهة) وبالتحرّي معهم ومُواجهتهم بمقاطع فيديو كاميرا المراقبة المثبتة بالمستودع إعترفوا بارتكابهم لعملية السرقة المذكورة حيث سمح لهم الحارس بالدخول إلى المستودع وسرقة بعض قطع غيار الدراجات النارية المحجوزة للتفريط فيها بالبيع لاحقا.بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "السرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك وخيانة مؤتمن".