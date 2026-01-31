Babnet   Latest update 18:55 Tunis

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن منحة بـ10 آلاف دينار لدعم التاكسي الكهربائي ببنزرت وصفاقس وجربة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3bc76a1f7d4.11186672_mjgfhknopiqel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 18:07 قراءة: 1 د, 9 ث
      
 أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية بقيمة 10 آلاف دينار لإقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، لفائدة سائقي سيارات الأجرة ببلديات بنزرت وصفاقس وجربة.
           
ويندرج هذا البرنامج الذي ينجز بالتعاون مع بلديات صفاقس وبنزرت وجربة (حومة السوق وأجيم وميدون)، في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من قبل صندوق البيئة العالمي والذي تشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة، وفق بلاغ صادر عن الوكالة.

 
وتخص هذه الدعوة حاملي رخصة سيارة أجرة تاكسي فردي سارية المفعول واللذين تتوفر فيهم جملة من الشروط لاسيما ممارسة النشاط داخل إحدى البلديات المذكورة والعمر بين 31 و 59 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح والحصول على موافقة مبدئية للتمويل (بنك أو ايجار مالي) أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي.
 

ودعت الوكالة أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي الراغبين في الإنتفاع بهذا البرنامج إرسال ملف ترشح في الغرض يتضمن الوثائق المطلوبة  وايداع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي للبلدية المعنية في أجل لا يتعدى يوم الإثنين 02 مارس 2026 على الساعة 10 صباحا.
 
واوضح البلاغ انه يتم اختيار أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي التي تم التحقق من مطابقة ملفاتهم إداريا، والذين قاموا بإيداع مطالبهم أولاً بحد أقصى في حدود 50 سيارة أجرة كهربائية مناصفة بين الجنسين موزعة  بين 15 سيارة ببلديات جزيرة جربة  و15 سيارة ببلدية صفاقس  و20 سيارة ببلدية بنزرت.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322939

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:46
15:21
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet14°
9° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
15°-10
18°-8
17°-11
15°-10
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>