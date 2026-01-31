الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن منحة بـ10 آلاف دينار لدعم التاكسي الكهربائي ببنزرت وصفاقس وجربة

أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية بقيمة 10 آلاف دينار لإقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، لفائدة سائقي سيارات الأجرة ببلديات بنزرت وصفاقس وجربة.ويندرج هذا البرنامج الذي ينجز بالتعاون مع بلديات صفاقس وبنزرت وجربة (حومة السوق وأجيم وميدون)، في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من قبل صندوق البيئة العالمي والذي تشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة، وفق بلاغ صادر عن الوكالة.وتخص هذه الدعوة حاملي رخصة سيارة أجرة تاكسي فردي سارية المفعول واللذين تتوفر فيهم جملة من الشروط لاسيما ممارسة النشاط داخل إحدى البلديات المذكورة والعمر بين 31 و 59 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح والحصول على موافقة مبدئية للتمويل (بنك أو ايجار مالي) أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي.ودعت الوكالة أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي الراغبين في الإنتفاع بهذا البرنامج إرسال ملف ترشح في الغرض يتضمن الوثائق المطلوبة وايداع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي للبلدية المعنية في أجل لا يتعدى يوم الإثنين 02 مارس 2026 على الساعة 10 صباحا.واوضح البلاغ انه يتم اختيار أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي التي تم التحقق من مطابقة ملفاتهم إداريا، والذين قاموا بإيداع مطالبهم أولاً بحد أقصى في حدود 50 سيارة أجرة كهربائية مناصفة بين الجنسين موزعة بين 15 سيارة ببلديات جزيرة جربة و15 سيارة ببلدية صفاقس و20 سيارة ببلدية بنزرت.