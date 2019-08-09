رانية البراق تُقدم اعتذاراتها للصحفيين

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - قدمت اليوم الجمعة 09 أوت 2019 رانية البراق اعتذاراتها للصحفيين والإعلاميين 'عن ما قد يكون بدر منها على إثر إيداع وزير الدفاع الوطني المستقيل ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة'.
وفي تدخل هاتفي لها في برنامج الماتنيال على اذاعة شمس، قالت رانية البراق إنها تعتذر عن أي حركة غير مقصودة قامت بها، مشددة على أنها لم تقصد إسكات الصحفيين.
وأوضحت البراق أنها تفاجأت بالعدد الكبير للمساندين الذي جاؤوا لدعم ترشح الزبيدي. وتابعت أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة ومفبركة.
وفيما يتعلق بالشخص الثاني الذي ظهر رفقة الزبيدي وكان يحمل نظارات شمسية، بينت البراق أنه لا أحد يعلم من هو، داعية إياه إلى ضرورة توضيح موقفه.
وفي تدخل هاتفي لها في برنامج الماتنيال على اذاعة شمس، قالت رانية البراق إنها تعتذر عن أي حركة غير مقصودة قامت بها، مشددة على أنها لم تقصد إسكات الصحفيين.
وأوضحت البراق أنها تفاجأت بالعدد الكبير للمساندين الذي جاؤوا لدعم ترشح الزبيدي. وتابعت أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة ومفبركة.
وفيما يتعلق بالشخص الثاني الذي ظهر رفقة الزبيدي وكان يحمل نظارات شمسية، بينت البراق أنه لا أحد يعلم من هو، داعية إياه إلى ضرورة توضيح موقفه.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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