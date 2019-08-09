Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Eshtaatelak  

رانية البراق تُقدم اعتذاراتها للصحفيين

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - قدمت اليوم الجمعة 09 أوت 2019 رانية البراق اعتذاراتها للصحفيين والإعلاميين 'عن ما قد يكون بدر منها على إثر إيداع وزير الدفاع الوطني المستقيل ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة'.

وفي تدخل هاتفي لها في برنامج الماتنيال على اذاعة شمس، قالت رانية البراق إنها تعتذر عن أي حركة غير مقصودة قامت بها، مشددة على أنها لم تقصد إسكات الصحفيين.


وأوضحت البراق أنها تفاجأت بالعدد الكبير للمساندين الذي جاؤوا لدعم ترشح الزبيدي. وتابعت أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة ومفبركة.

وفيما يتعلق بالشخص الثاني الذي ظهر رفقة الزبيدي وكان يحمل نظارات شمسية، بينت البراق أنه لا أحد يعلم من هو، داعية إياه إلى ضرورة توضيح موقفه.


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 187189

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 09 Août 2019 à 11h 01m |           
@ Nemi Jlassi
Rania Barrique::

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216952692427096&set=a.2193394751951&type=3&theater

Karimyousef  (France)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 29m |           
Ça sent la précipitation.Elle est chargée d'organiser cette rencontre et elle ne connait pas l'identité de celui qui apparaît presque collé à Zbidi.
Une chose est sûre, c'est que les réseaux sociaux jouent le rôle d'un un contre pouvoir important obligeant les plus têtus à présenter leurs excuses et à revoir leur copie complètement ratée.

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 28m |           
هذا لا نفع فيه.

إن حدث ذلك مرّة من الأكيد أنه سيتكرر

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 19m |           
اصبحت كلمة سر كل من هو من الثورة المضادة "العدد الكبير للمساندين" سمعنا هذا الشعار عند السيسي وسمعناه كذلك عند حفتر وعند الجنرال السوداني حميداتي.
تركيزهم على هذا الشعار يدل عن خوفهم من قلة المساندين وهم على علم بذلك وهو شعار مدروس ومبعوث من وراء الحدود.



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