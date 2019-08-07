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مستشارا الزبيدي يثيران غضب الصحفيين

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - اثار شكيب بن نجمة مدير حملة المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي و رانية البراق مستشارة مكلفة بالإعلام والاتصال في حملته الانتخابية غضب الصحفيين وذلك بسبب اشارتهما خلال المؤتمر الصحفي للزبيدي و التي فهم منها انها اهانة للصحفيين بدعوتهم الى السكوت.





وكتبت احدى الصحفيات التدوينة التالية :

'' السيدة الي بجانب الزبيدي وتلقّن فيه أحيانا ما يجب ان يقول من باب تذكيرو في الشيء فعلا فاشلة.. وكان تطلع هي الي لاهية بالكوم متاعو او متاع الحملة تمشي تكوّن روحها اتصاليا اولا وهذا افضل لعدة اسباب:

اولها عيب وما بجيش صحافي يسأل وانت تسكتو بيدك مادام قولش فاش تنّش وزيد قتلتها ب"اش اشششش".. اسكتوا...

ثانيها تمشي تتكون اتصاليا وتفهم خصائص الميكرو والة التسجيل ماشي في بالها حد ما يسمع وتغطي في فمها بيدها او زعمة زعمة تنظم في شعرها وتلقّن في الزبيدي ما يقول وهي الي تقول فيه مسجل في الميكرو وزيد فوق كلامو احيانا لين تعبك في المونتاج..
ثالثها انو هو المرشح موش هي ما ثمة علاش لاصقتو وقاسمة معاه الكادر.. الصورة تطلعش مزيانة..

رابعها لا اعتقد انو المرشح للرئاسيات قاصر خاصة انو متعود يحكي في الاعلام سيبو وحدو تو يسلكها تي ظهرتو كأنو حافظ كلامو ويستعرض في الي نساه رغم انو الي يحترم روحو لازم يحضر اما ما غير ما يشلّق عاد..

خامسها للي يعرفها قولولها "اشششششش" بربي المرة الجاية خاطر كان فاز في الرئاسيات باش يكونلو تعامل مع الاعلام وملزم بإنو يكون ضامن للدستور والحريات بما في ذلك حرية الاعلام الي سيادتك تسكت فيها بيدك وبال "اششششش"


من ناحية أخرى كتب شكيب بن نجمة التوضيح التالي

'' اليوم و بعد أن قام السيد عبد الكريم الزبيدي بإيداع ترشحه للإنتخابات الرئاسية.
و حيث كنت من مرافقيه، إضطررت إلى القرب منه قصد تفادي التدافع من مئات المناصرين الذين حضروا لمواكبة الحدث.
و كان ثمة الكثير من التشويش وراء الصحافيين، يستحيل معه أن يتكلم الزبيدي بوضوح.
فأشرت إليهم حتى يخفتوا من الضجيج.
و تفهموا فعلا، و مشكورين.
هذه قصة الصورة التي يتداولها الكثيرون عن قصد أو غير قصد.
شكرا على تفهمكم.
و انشاء الله تونس غدوة خير.''



  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 187123

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 07 Août 2019 à 22h 15m |           
عفوا كتب الزريبي عوض الزبيدي
حقا لا اعرفه

Mandhouj  (France)  |Mercredi 07 Août 2019 à 22h 10m |           
نفس ثقافة مجموعة بن علي.
نحن في تونس عندنا بن علي هرب. و لن يعود. و هذا ، الذين يحملون ثقافة تكميم الافواه يجب أن يختفوا . أحسن لهم.
بن علي هرب.

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 07 Août 2019 à 22h 07m |           
ملاحظة أخرى، المشهد كله منذ قدومه الى الهيئة حتى الى تصريحاته امام الصحافة كان مدروسا من طرف مختصين في العلاقات العامة وهذا دليل على وجود من يمل عليه التصريحات وعلى وجود طرف خارجي من دفع به للترشح.
اذكركم ان انقلاب السيسي كان مدروسا من طرف شركات امريكية مختصة في هوليود

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 07 Août 2019 à 22h 05m |           
Un amateurisme flagrant ...

Quand on voit ces énergumènes, on dit que la vie est belle, tout est possible

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 07 Août 2019 à 21h 57m |           
تفجأت بمشاهدة السيد الزريبي عند تسليمه ملفاته للهئة الرجل كان مرتبكا وكأنه مندهشا لما حوله ثم كل الطاقم الذي كان دائر به يتعامل معه وكأنه طفل صغير يذهب به والده لاول يوم للمدرسة.
هذا يعني ان الزريبي لا يملك شخصية كبيرة وهل هذا هو سبب اختيار بن علي له كوزير حقيبة وزارة سيادة "بمعنى وضع شخصا يسيره كما يشاء ولا خوف عليه"
قد أخطء في قراءتي لما شاهدته هذا اليوم لانني لا أعرفه ولا نشاهده كمثل جميع السياسيين الذين هم على الساحة لذلك احبذ رجل سياسي نعرفه من مفاجأة سيأة تدفع البلاد لما لا يحمد عقباه.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 21h 56m |           
واضح أن الذين غرروا بالزبيدي يحلمون بصناعة سيسي في تونس .ولكن بغباء يذكرنا بمسرحية الزعيم لعادل امام .



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