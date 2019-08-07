الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

Mercredi 07 Août 2019
وات - أودع الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، اليوم الأربعاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها أواسط سبتمبر المقبل.
وقال المرزوقي، في تصريح إعلامي عقب ايداع ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، أن "اليوم هو عرس للديمقراطية مذكرا بانه تم الزج به في زنزانة انفرادية مدة 4 أشهر اثرترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 1994 بثلاثة أسابيع مضيفا أن تونس الديمقراطية تضمن لكل مواطن الحق في الترشح والحق في اختيار من يمثله.
" في المقابل رفض المرزوقي اعطاء أية معلومات عن برنامجه الانتخابي او عن نوعية التزكيات التي حصل عليها .
وكان المنصف المرزوقي (74 سنة ) قد انتخب رئيساً مؤقتاً لتونس في 12 ديسمبر 2011 من قبل المجلس الوطني التأسيسي في اطار تحالف عرف بائتلاف "الترويكا" الذي تكون من حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المرزوقي السابق المؤتمر من أجل الجمهورية وقد شغل هذا المنصب طيلة ثلاث سنوات ،الى حين اجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2014 التي شارك فيها المرزوقي وجاء في المرتبة الثانية في الدور الثاني الذي فاز فيه مرشح نداء تونس الباجي قايد السبسي .
ويراس منصف المرزوقي اليوم حزب الحراك .
وقال المرزوقي، في تصريح إعلامي عقب ايداع ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، أن "اليوم هو عرس للديمقراطية مذكرا بانه تم الزج به في زنزانة انفرادية مدة 4 أشهر اثرترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 1994 بثلاثة أسابيع مضيفا أن تونس الديمقراطية تضمن لكل مواطن الحق في الترشح والحق في اختيار من يمثله.
" في المقابل رفض المرزوقي اعطاء أية معلومات عن برنامجه الانتخابي او عن نوعية التزكيات التي حصل عليها .
وكان المنصف المرزوقي (74 سنة ) قد انتخب رئيساً مؤقتاً لتونس في 12 ديسمبر 2011 من قبل المجلس الوطني التأسيسي في اطار تحالف عرف بائتلاف "الترويكا" الذي تكون من حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المرزوقي السابق المؤتمر من أجل الجمهورية وقد شغل هذا المنصب طيلة ثلاث سنوات ،الى حين اجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2014 التي شارك فيها المرزوقي وجاء في المرتبة الثانية في الدور الثاني الذي فاز فيه مرشح نداء تونس الباجي قايد السبسي .
ويراس منصف المرزوقي اليوم حزب الحراك .
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